Aquests són els supermercats on és més barat anar a comprar

Un dels segments més implicats en les altes taxes d’inflació que vivim en l’últim any i mig són els aliments, que han arribat a augment més d’un 15% els seus preus en aquest temps. De fet, segons l’Organització de Consumidors i Usuaris l’any 2022 es va registrar la pujada de preus més alta en els últims trenta-cinc anys pel que fa a l’alimentació. De fet, segons l’estudi realitzat per l’entitat sobre el cost de la cistella de la compra, els productes han pujat un 14,1% i totes les cadenes han elevat els seus preus.

Segons l’estudi, les cadenes més barates de tot l’estat per anar a comprar són Family Cash i Alcampo. Per part seva, Coaliment, cadena de petits supermercats, es converteix en el supermercat més car a escala nacional, seguit per Amazon i Unide. Per contra, la cadena local més barata són els Supermercats Dani, que es troben a Granada i Jaén, i Más Ahorro (Còrdova), mentre que les més cares són Sánchez Romero, Coaliment, El Economato i Amazon. A Catalunya el supermercat local més barat és Plus Fresc mentre que el més car és Sorli. Pel que fa als supermercats que podem trobar arreu del país, els més barats són Esclat, Bonpreu i bonÀrea, mentre que Caprabo i Condis són els més cars.

Alhora, l’informe revela que els hipermercats d’Alcampo a Vigo i a Múrcia són els establiments més barats, mentre que de nou dos establiments de Sánchez Romero a Madrid, situats al carrer Arturo Soria i a Castelló, són els més cars d’Espanya. D’aquesta manera, Alcampo és l’opció més barata per a fer la compra en 23 ciutats, seguida molt de prop per Mercadona, en 21 ciutats, i a major distància se situen Family Cash i Tifer, que són les opcions més barates en sis ciutats.

Respecte a les ciutats on és més barat omplir la cistella de la compra aquestes són Terol i Còrdova, seguides de Jerez de la Frontera, Ciudad Real, Burgos, Castelló, Puertollano, Vigo, Lugo, Zamora, Cadis, Conca i Palència, mentre que Palma, Madrid, Getxo i Las Palmas de Gran Canaria són les més cares. Per part seva, La Rioja, Galícia i Múrcia són les comunitats autònomes més barates per a fer la compra a Espanya, mentre que Canàries i Balears són aquelles on sali més car de mitjana fer la compra.