Barcelona és la ciutat més cara on llogar una habitació

La ciutat de Barcelona s’ha convertit en un autèntic malson pels llogaters. Cada vegada augmenta més el preu per aconseguir un habitatge digne a la ciutat. De fet, pràcticament tots els joves que busquen emancipar-se ho fan en habitacions de lloguer i no en pisos, ja que el mercat ja està saturat i els preus no deixen de pujar. En aquest context, un estudi de Pisos.com cataloga Barcelona com la ciutat més cara on llogar una habitació, que pot arribar a costar de mitjana 645,42 euros al mes. Aquesta xifra confirma una tendència que el portal de compra i lloguer d’habitatges ja havia avisat: les habitacions de lloguer són un 20% més cares que fa una dècada.

La capital catalana lidera el rànquing dels preus més desorbitats per una habitació de lloguer a la ciutat. La segueix Madrid, amb 534,21 euros al mes; Sant Sebastià (517,86 euros); València amb 470,93 euros; i Palma (462,06 euros al mes). Pel que fa a les ciutats més barates, el llistat està encapçalat per Ciudad Real (154 euros al mes), tenint per darrere a Palència (194,29 euros al mes), Badajoz (226,75 euros al mes), Jaén (233,17 euros al mes) i Càceres (235,17 euros al mes). D’acord amb el director d’Estudis de pisos.com, Ferran Font, indica que “mentre Madrid i Barcelona concentren el 35% de la demanda, aquestes ciutats només acumulen el 19% de l’oferta”. Així mateix, afirma que la situació actual li està posant més dificultats als joves a l’hora d’emancipar-se.

Una tendència a l’alça irrefrenable

El preu del lloguer d’una habitació en un pis compartit és un 20,22% més car que fa 10 anys, quan la renda era de 345,12 mensuals. En l’informe anual de pisos compartits a l’estat espanyol, la plataforma revela que la renda mitjana nacional d’una habitació de lloguer ha pujat un 0,35% en l’últim any, passant de 413,45 euros mensuals el 2022 als 414,91 del 2023. Segons explica Font, a aquest increment en el preu se li uneix el problema d’una oferta cada vegada més reduïda, ja que “encara que molts propietaris estan recorrent al lloguer d’habitacions per a esquivar les restriccions de la llei d’habitatge, l’oferta continua sent insuficient per a aquesta classe d’inquilins”.