La inflació dispara l’IVA que paguen les llars catalanes

Les llars catalanes han pagat 280,6 euros més d’IVA en els dos últims anys per l’impacte de la inflació. Així ho revela un estudi de Funcas, que recorda que el 2021 i el 2022 van ser anys en els quals l’Estat va augmentar de manera “extraordinària” la recaptació d’impostos per l’escalada de preus. És per això, doncs, que les cases catalanes han fet una reorganització de prioritats, però no ha estat suficient per controlar l’augment de preus que han patit a causa de l’encariment dels productes. Tot i això, la xifra catalana es troba lleugerament per sota de la mitjana estatal, que és de 297 euros.

La dada, segons l’informe de l’organització, s’enfila fins als 350 euros per una família amb un nivell de despesa similar a la renda mitjana de l’Estat el 2022 (32.200 euros). També apunta que l’augment de l’IVA va afectar més en els municipis petits i les llars amb menys capacitat de despesa per l’impacte de l’impost en el preu dels aliments i l’energia. L’escalada de la inflació té un efecte directament relacionat amb els impostos. L’encariment dels productes i l’augment dels beneficis empresarials suposa una pujada de la recaptació que fa l’Estat.

La rebaixa de l’IVA als aliments

En el cas de l’IVA, Funcas detalla que per comunitats autònomes, a Navarra la factura fiscal de les famílies es va encarir 341,8 euros per l’impacte d’aquest impost, el territori on més es va apujar de l’Estat. En canvi, a l’altre extrem es va situar Canàries, amb un augment de 240,7 euros. Cal tenir en compte que l’estudi no té en compte dades del 2023, quan el govern espanyol va aplicar una rebaixa de l’IVA en els aliments bàsics. Des de l’1 de gener no tenen IVA el pa comú, les farines, la llet, els formatges, els ous, les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals. Al seu torn, l’oli i la pasta el tenen reduït al 5%.