El tiquet mitjà en supermercats i hipermercats durant el primer semestre de l’any a l’estat espanyol es va situar en 33,69 euros, el que suposa una caiguda de l’1,3%, segons les dades d’Aecoc Shopperview i Gelt Data Facts, obtingudes de l’anàlisi de prop de mig milió de tiquets al mes. Aquesta situació no és fruit de la rebaixa del preu dels productes, sinó que els consumidors s’han resignat a escurçar les seves llistes de la compra per intentar pal·liar els efectes de la inflació. “En l’actual context d’inflació, veiem com els consumidors tendeixen a comprar cistelles més petites com a estratègia per a controlar i tractar de minimitzar la seva despesa”, ha explicat la gerent d’estratègia comercial d’Aecoc, Rosario Pedrosa.

En concret, l’informe publicat aquest dimecres i remès per Europa Press, mostra les estratègies que estan adoptant els consumidors per a reduir la seva despesa en la compra. Així, el 73% es fixa més en preus i promocions i un 57% reconeix que canvia de cadenes a la recerca d’ofertes. L’estudi reflecteix també una reducció en la grandària de les cistelles, que actualment compten amb 18,4 articles per acte de compra, enfront dels 21,8 productes que s’incloïen en el primer semestre del 2022. Tot i que l’informe és molt específic, també treballa amb cert marge d’error i, sobretot, cal recordar que el tiquet de la compra podria canviar de preu depenent de les reduccions de l‘IVA que va posar en marxa el govern espanyol en els aliments bàsics.

Un consum menys freqüent

L’anàlisi revela un lleuger descens en la freqüència de compra per part dels consumidors, ja que actualment fan la seva compra de productes de gran consum 3,17 vegades al mes, davant de les 3,87 del primer semestre de passat any. En aquest sentit, els consumidors també s’han acostumat a fer la compra de manera molt menys regular i han espaiat els moments que passen al supermercat. Així doncs, no només compren menys sinó que viuen amb menys quantitat de productes durant més temps.