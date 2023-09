BNEW escalfa motors consolidant-se com a pol de la nova economia a Europa

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha presentat aquest dimecres la pròxima edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW), que se celebrarà del 2 al 5 d’octubre. En la seva quarta edició, el congrés reunirà més de 350 conferenciants i una previsió de rebre fins a 12.000 assistents al DFactory de Barcelona, superant les xifres de l’any passat. El congrés estrella de Consorci estarà estructurat en set verticals clau com són la Indústria digital, Proptech, Mobilitat, Talent, Sostenibilitat, Salut i experiència.

Una de les principals novetats són els dos nous verticals de Proptech i Salut, que ratifiquen la voluntat innovadora de la cita barcelonina. De fet, des del CZFB apunten que la seva voluntat és continuar adaptant-se a les tendències més actuals, explorar els múltiples aspectes relacionats amb les noves oportunitats socioeconòmiques mitjançant les noves tecnologies i la innovació en sectors clau per a l’economia com són el sector immobiliari o la salut.

Com a novetat per a aquesta quarta edició, els panells i les activitats corresponents als verticals Indústria digital, Mobilitat, i Sostenibilitat es duran a terme els dies 2 i 3 d’octubre, mentre que les conferències i debats corresponents a Proptech, Salut i Talent tindran lloc durant el 4 i 5 d’octubre. L’únic vertical que es desenvoluparà els quatre dies i de forma presencial serà el BNEW Experience, que busca que els assistents a l’esdeveniment coneguin l’oferta d’oci, cultural i gastronòmica de Barcelona.

Observatori de la Nova Economia

Durant la roda de premsa, el delegat especial de l’Estat al CZFB, Pere Navarro, i la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, han presentat l’Observatori de la Nova economia BNEW 2023, un estudi realitzat pel CZFB. Aquest informe ha tingut per objectiu sondejar els interessos i les inquietuds de les empreses i startups participants en l’esdeveniment, en el qual han participat un total 1.129 professionals.

En termes d’inversió, aquest estudi revela que el 77,5% de les empreses emergents tenen previst augmentar la seva plantilla al llarg del pròxim any. A més, el 31,2% de les empreses preveuen contractar entre una i dues persones, mentre que el 25% espera sumar entre 3 i 5 persones al seu equip i el 21,5% restant confia que siguin més de 5 persones.

Així mateix, de l’Observatori assenyala que el 58,8% de les empreses participants invertiran fins a 100.000 euros en el pròxim any per adaptar-se a la nova economia i un 12,9% preveu superar el milió d’euros d’inversió. Una altra de les conclusions de l’estudi és que el 61,1% d’aquestes empreses lideren alguna iniciativa de sostenibilitat i que el 16,7% ho tenen previst, mentre que el 12,2% restant ni ho fa ni ho té previst. Pel que fa a les aliances, el 60,1% dels enquestats assegura que les seves empreses col·laboren en temes d’innovació oberta amb altres agents tecnològics o empreses del sector. Per altra banda, el 17,8% ho té previst en un futur i el 15,1% assenyala que els agradaria, però no saben com fer-ho.

Durant la seva intervenció Navarro, ha assenyalat que “BNEW representa una oportunitat per a totes aquelles empreses que estan disposades a tenir llaços de col·laboració amb altres agents econòmics, així com per a totes aquelles persones que entenen que les aliances són fonamentals, potser no per a caminar tan ràpidament, però sí per a arribar més lluny”.

En aquest sentit, l’estudi revela que el 30,5% dels enquestats considera que la IA i el machine learning són les eines tecnològiques que aporten més valor al desenvolupament de la seva empresa; el 27% advoca per l’automatització, i el 21% prefereix el Big Data.

Presència destacada de startups

El BNEW Startup Innovation Hub comptarà amb la participació de prop de 80 empreses emergents, que tindran protagonisme en els seus verticals corresponents. Aquestes startups podran fer networking a través de trobades presencials B2B i de la plataforma de BNEW amb professionals de diferents sectors econòmics, indústries, empreses, administracions i institucions, així com accedir a coneixements especialitzats del sector amb entrades gratuïtes. A més, cal apuntar que tots els projectes presentats són candidats al Premi a la Millor Startup del BNEW 2023, que s’atorgarà en cada vertical.

En aquesta línia, Sorigué, ha destacat que el “BNEW ratificarà en la quarta edició el seu posicionament com a esdeveniment referent de la nova economia al sud d’Europa i el Mediterrani”. Alhora ha assegurat que el congrés continua sent “el punt de trobada on grans i petites empreses, startups i institucions puguin debatre sobre els reptes i les oportunitats de la nova economia i presentar les seves últimes novetats, a més de connectar, fer networking i establir llaços de col·laboració”.

Referent a això, cal destacar que el BNEW compta el 2023 la seva quarta edició, consolidant-se en un esdeveniment de referència que ha posicionat la ciutat comtal com a capital de l’economia 4.0, com confirmen els 12.368 registrats de 107 països de la seva última edició el 2022.