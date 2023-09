Cau un 11% el consum de ciment a Catalunya per la manca d’inversió pública

El consum de ciment va retrocedir un 11% a Catalunya en comparació al mateix mes de l’any passat, fins a les 140.720 tones, segons ha informat aquest dimarts la patronal del sector Ciment Català. Aquest descens s’atribueix a la baixa quantitat d’inversions per a noves infraestructures, el que repercuteix de manera directa en la producció d’aquest material. D’aquesta manera, la producció també va caure un 2,7%, fins a les 235.790 tones, mentre que les exportacions ho van fer en un 32,7%, fins a les 140.098 tones.

Si es tenen en compte les dades acumulades en el darrer any mòbil, la producció va ser un 4,4% inferior amb relació al mateix període de l’any anterior, fins als 3,14 milions de tones, el consum va caure un 2,9%, fins als 2,24 milions de tones i les exportacions ho van fer en un 3,7%, fins als 1,74 milions de tones. Així doncs, el ciment s’ha convertit en un material poc usat a Catalunya, una situació que preocupa a la patronal del material que assegura que “es necessita el país per ser competitiu”.

Més obra pública per salvar el ciment

Per al president de Ciment Català, Salvador Fernández Capo, la mala conjuntura econòmica del mercat per falta d’inversió en obra pública “se suma als reptes derivats dels processos de descarbonització que estan desenvolupant les nostres fàbriques i amb els quals el sector del ciment a Catalunya està absolutament compromès per tal d’assolir la neutralitat climàtica el 2050″. En aquest sentit, la patronal ha tornat a demanar la col·laboració publicoprivada per tal d’intentar millorar aquesta situació i retornar les dades del consum de ciment a les bones xifres de fa uns anys. De fet, una de les iniciatives que ha començat a dur a terme el sector Ciment Català és mantenir diverses reunions amb les administracions públiques per sol·licitar “suport més explícit i, sobretot, immediat”.