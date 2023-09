Les empreses catalanes lideren el Perte d’economia circular

Les empreses catalanes han liderat la captació de recursos de la primera convocatòria de subvencions del PERTE d’economia circular. Concretament, segons els càlculs d’ACCIÓ, Catalunya ha captat 50 milions d’euros d’aquesta convocatòria derivada dels fons NextGenerationEU, que suposa el 28,1% dels 179 milions dels fons assignats per l’Estat fins al moment, que han d’anar destinats a projectes centrats en la transició cap a un model econòmic més sostenible.

En total han estat una trentena d’empreses catalanes les que han accedit als fons del PERTE d’economia circular, el 21,3% del total de l’Estat. Pel que fa a l’àmbit sectorial, dos terços de les empreses (66%) es dediquen a la indústria manufacturera. Per tipologia de projectes, es tracta principalment d’iniciatives per a la reducció de l’ús de matèries primeres i per a la gestió dels residus. Des del punt de vista territorial, un 59% de les empreses són de la demarcació de Barcelona, un 31% de Girona, un 7% de Tarragona i un 3% de Lleida. D’altra banda, del total d’empreses catalanes que han obtingut finançament en aquest àmbit, un 24% han rebut el suport de l’Oficina Next Generation d’ACCIÓ per accedir als fons europeus.

L’objectiu d’aquest Perte, convocat pel Ministeri per a la Transició Ecològica, és impulsar la transició de l’actual model econòmic i empresarial cap a un de nou més eficient i sostenible en l’ús dels recursos i les matèries primeres, que aconsegueixi reduir la petjada ecològica. En aquest sentit, aquests fons es dirigeixen a projectes amb impacte transformador sobre sectors estratègics per a l’economia.

Assessorament per obtenir els fons

En aquest sentit, des de l’obertura de l’oficina de suport del Govern a finals del 2021, ja s’han assessorat més de 1.900 empreses catalanes per accedir a convocatòries de fons NextGenerationEU. A més, del total d’empreses catalanes que han obtingut finançament un 18% han rebut l’assessorament de l’Oficina Next Generation d’ACCIÓ.

Actualment, hi ha prop de 6.000 inscrits al servei d’alertes personalitzades per conèixer les convocatòries que més s’adapten als seus projectes empresarials. També destaca el fet que s’han registrat més de 8.000 participants en les sessions organitzades per conèixer com accedir als fons Next Generation EU.