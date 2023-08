El Perte de Descarbonització Industrial es finançarà amb 400 milions

La primera convocatòria del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte) de Descarbonització Industrial comptarà amb un finançament pròxim als 400 milions d’euros i es publicarà entre finals de setembre i començaments d’octubre. Així ho ha indicat aquest dimecres el comissionat especial per al Perte de Descarbonització Industrial, Luis Colunga, en la seva intervenció en la 37 edició de la Trobada de l’Economia Digital i les Telecomunicacions que se celebra fins a aquest divendres a Santander.

Colunga ha subratllat que la primera línia d’aquest Perte, que en total compta amb quatre eixos d’inversió, és la “més important” i el seu objectiu és descarbonitzar la indústria manufacturera. “La primera és la línia més important, que és la de descarbonitzar la indústria manufacturera. Aquesta convocatòria esperem treure-la ja immediatament, potser amb una mica de sort a la fi d’aquest mes (en referència a setembre) o a primers d’octubre amb una quantitat aproximada o pròxima als 400 milions d’euros. És la primera convocatòria, no serà l’única”, ha aclarit.

Brussel·les, l’etern negociant

Colunga també ha recalcat que les negociacions amb Brussel·les per a l’aplicació dels fons europeus són “complexes” des del punt de vista administratiu i tenen “molta burocràcia”, pel fet que la normativa és “molt garantista”. En aquest sentit, no és d’estranyar que costi de marcar unes bases clares per aquestes concessions, ja que qualsevol pas en fals podria significar que es retirés l’ajuda d’Europa. El Perte de Descarbonització Industrial té una dotació de 3.170 milions d’euros entre subvencions i préstecs i preveu mobilitzar entorn d’11.800 milions d’euros d’inversió en total.

D’aquesta manera, doncs, les empreses interessades a participar-hi poden començar a plantejar-se els projectes que creuen que entraran dins les bases europees. Tanmateix, però, encara no s’han publicat els detalls dels requisits de participació i no serà fins al setembre que s’obrirà la convocatòria.