La inflació és dos punts més alta a les llars amb rendes baixes

La inflació ha causat estralls a tota la societat en general, però les llars amb rendes més baixes han patit molt més. Així ho ha indicat aquest dimecres el governador del Banc d’Espanya (BdE), Pablo Hernández Cos, qui ha assegurat que el xoc de la inflació dels anys 2021 i 2022 va mostrar una bretxa de fins a dos punts percentuals entre les persones de més alta a més baixa renda. El governador del BdE també ha indicat que es va produir una diferència similar entre llars en termes d’edat, amb un major impacte de la pujada de preus entre les llars més envellides, en comparació a les més joves. “La capacitat de canviar la despesa entre articles en resposta als xocs varien entre les llars i tendeixen a estar significativament correlacionades amb els ingressos i l’edat”, ha indicat De Cos en un discurs pronunciat al congrés anual de la European Economic Association a Barcelona.

“Considerant el 2021 i el 2022 conjuntament, la bretxa en les taxes d’inflació específiques de les llars entre els quartils inferior i superior de la distribució de la renda va ser de gairebé 2 punts percentuals. I la bretxa que va sorgir durant aquest període entre la taxa d’inflació experimentada per les llars més joves i les grans va ser d’una magnitud similar”, ha detallat el governador.

Un canvi de prioritats en les rendes baixes

En el cas de l’any 2021, l’augment dels preus de l’energia va fer pujar la taxa d’inflació de la llar mitjana a Espanya fins al 3,1%. Segons el BdE, com que les llars de baixos ingressos dedicaven una part més gran de la seva despesa a l’electricitat, el gas i altres combustibles, la seva taxa d’inflació mitjana ajustada a la despesa va ser més alta, del 3,5%. En canvi, les llars d’ingressos alts, que van destinar una part menor de la seva despesa a aquestes partides energètiques, es van enfrontar a una taxa d’inflació mitjana del 2,7%.

Les taxes d’inflació ajustades a la despesa del 2021, el primer any de la gran escalada de preus precipitada per la invasió russa d’Ucraïna, també van variar en funció de l’edat. Les llars on el cap de les quals tenia més de seixanta anys s’enfrontaven a una inflació mitjana del 3,4%, en comparació amb la inflació mitjana del 2,8% a les llars on el cap era menor de quaranta anys.