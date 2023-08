La Cambra destina 350.000 euros a digitalitzar el sector comercial català

La digitalització del sector comercial català continua sent un repte per a les empreses que el conformen. És per això, la Cambra de Comerç de Barcelona organitza l’onzena edició del Programa de Comerç Minorista. Aquest any, l’entitat ha invertit gairebé 350.000 euros en el sector comercial català, per tal de millorar la competitivitat, la innovació i el grau de digitalització de les empreses del territori. La iniciativa pivotarà al voltant de tres eixos principals: un diagnòstic d’innovació comercial personalitzat, l’organització de jornades divulgatives i la dinamització de les zones comercials mitjançant les TIC. Així doncs, la Cambra pretén poder donar les solucions de digitalització necessàries a les empreses a través d’aquests camps i amb la inversió que s’ha presentat aquest dimecres.

Concretament – segons ha explicat l’entitat en un comunicat- es realitzaran una vintena de diagnòstics d’Innovació Comercial amb l’objectiu de proporcionar recomanacions de caràcter estratègic, innovador i digital per a la renovació i optimització de la gestió del punt de venda. Aquesta acció s’utilitzarà per “contribuir a impulsar que les pimes comercials adoptin metodologies i solucions que els permetin millorar la seva competitivitat i el seu grau de digitalització”, ha dit la Cambra.

Així mateix, s’organitzaran una desena de tallers de comerç divulgatius adreçats a sensibilitzar a les pimes comercials, especialment a les més petites, sobre la importància del màrqueting digital, mitjançant l’ús de metodologies i eines aplicades al sector, i amb la difusió de manuals de bones pràctiques. Tal com ha anunciat l’entitat els continguts divulgatius “perseguiran millorar la capacitació dels empresaris, dels directius i dels empleats del comerç minorista en la gestió del negoci”.

Promocionar la innovació en espais tradicionals

Amb el mateix objectiu, també es desenvoluparan plans de dinamització de les zones comercials per incentivar accions promocionals innovadores en les quals s’incorporin, aspectes relacionats amb les TIC. En altres paraules, la Cambra busca impulsar el consum digital en espais tradicionals, com ara els mercats municipals, els eixos comercials i els centres comercials oberts.