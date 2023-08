Catalunya rep 1.938 milions dels fons de l’Estat aquest agost

El Ministeri d’Hisenda ha transferit a la Generalitat 1.938 milions d’euros per entregues a compte aquest mes d’agost, xifra que representa un 12,4% més que el mateix de l’any passat. D’aquesta manera, el territori s’emporta més fons de l’estat espanyol que l’any passat, el que es tradueix en un increment de la despesa que es podrà realitzar amb aquests diners. Si es té en compte des del gener, la quantitat abonada és de 15.503 milions d’euros, un 11,1% anual més, segons el ministeri.

Catalunya és el territori que ha rebut més fons, seguida molt de prop per Andalusia (1.918 milions) i la Comunitat de Madrid (1.436 milions). El repartiment de l’estat espanyol ha anat regit per la proporcionalitat d’allò que aporten els territoris. En total, aquest mes d’agost el govern espanyol ha transferit 10.280 milions als diferents territoris de l’Estat. Aquesta xifra és pràcticament 1.000 milions més alta que la del mateix període del 2022, quan es van entregar només 9.273. Pel que fa al període acumulat, la xifra final que s’ha transferit és de 82.237 milions d’euros, també per sobre de la transferència de l’any anterior, on els primers nou mesos de l’any es va arribar només als 74.184 milions d’euros.

Imatge del president del govern espanyol, Pedro Sánchez durant un míting a Barcelona / Kike Rincón – Europa Press

Gairebé 10.000 milions d’euros més

D’aquesta manera, els governs dels territoris de l’estat espanyol han disposat de 8.053 milions d’euros més, xifra que representa un increment de l’11% en comparació a les xifres que es van transferir l’any passat. Cal recordar, però, que el pagament d’entregues a compte s’efectua cada mes (un al principi i l’altre al final) a través de dos ingressos als territoris de l’estat espanyol sota la normativa de règim comú i a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.