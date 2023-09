Foment albira un afebliment de l’economia aquesta tardor

La patronal catalana Foment del Treball preveu que l’economia del país s’afebleixi en el que queda de 2023 i que es reflectirà en un “estancament de l’atur”. Així ho han explicat el director d’Estudis i Economia de Foment del Treball, Salvador Guillermo, i el president de la comissió d’Economia i Fiscalitat, Valentí Pich, aquest dimecres durant la presentació de l’Informe de Conjuntura Econòmica. Segons la patronal, el refredament de l’economia també es veurà reflectit en una menor capacitat de recaptació per part de les administracions, per la qual cosa les obligarà a ajustar el dèficit públic “per la part de les despeses i no amb els ingressos”.

A més, des de l’entitat presidida per Josep Sánchez Llibre apunten que la inflació registrarà augments “apreciables” fins al desembre, a causa de la baixada del preu dels productes energètics que es va viure l’any passat. Concretament, esperen que l’any tanqui amb un IPC del 4,8% i que el 2024 la inflació torni al 2,1%. Aquesta situació d’“inflació persistent”, apunten, obligarà els bancs centrals a mantenir els tipus d’interès alts o fins i tot incrementar-los.

L’estudi també recorda que les previsions dels principals organismes internacionals apunten cap a una “moderació” del creixement de l’economia aquest 2023, que “presumiblement” es notarà sobretot en el que queda d’any. Tenint en compte “l’estancament” de les exportacions dels últims mesos, el document també avisa que hi haurà menys activitat comercial i anticipa una recuperació “relativament feble” de cara a l’any vinent.

Sobre el mercat de treball, Foment creu que mostra indicadors “encara resilients” en termes d’ocupació i afiliació, però anticipa que es “moderarà” en els mesos vinents. La patronal apunta que les dades “potents” de l’últim trimestre es deuen a l’efecte del turisme durant l’estiu.

Morositat bancària en mínims

Alhora, Foment també ha apuntat que la morositat bancària es manté en mínims. Cal recordar que aquesta variable està fortament correlacionada amb la taxa d’atur que, de moment, també s’ha reduït. Però, al seu torn, s’observa un fort augment del cost del crèdit, amb caigudes dels préstecs a llars des del mes de febrer, per la reducció de les hipoteques i la moderació del crèdit al consum. També es contreu el crèdit a empreses.