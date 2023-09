Els sindicats exigeixen saber qui guanya diners a costa de la inflació

Els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, respectivament, han demanat aquest dijous “transparència” al govern espanyol i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per a saber qui està guanyant diners amb la inflació “a costa dels treballadors”. En paral·lel, la vicepresidenta primera en funcions, Yolanda Díaz, ha insistit en la idea d’apujar els salaris i controlar els marges empresarials per a controlar la inflació. Ambdues declaracions s’han fet després del la reunió del Comitè Executiu de la Confederació Europea de Sindicats (CES), on -entre d’altres coses- s’ha comentat l’augment de l’IPC nou dècimes en la seva taxa interanual, fins al 3,5% al setembre.

En declaracions als mitjans, Sordo ha qualificat de “preocupant” el repunt de la taxa general d’inflació fins al 3,5% interanual al setembre, malgrat que els preus estan pujant “molt menys” que fa un any. El dirigent de CCOO ha denunciat que l’alça de la inflació s’està sustentant en els sectors de l’electricitat i els carburants, precisament dos sectors “dominats per oligopolis que estan tenint polítiques molt poc responsables amb el seu país”. En termes similars s’ha expressat el seu homòleg d’UGT, Álvarez, qui ha denunciat que l’origen fonamental de la inflació són els beneficis empresarials, per la qual cosa “no es pot tractar aquesta inflació com altres inflacions en altres moments” de la història econòmica.

Imatge de la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz / Jesús Hellín – Europa Press

Amb aquest context, la líder de Sumar ha publicat un missatge en la xarxa social X, abans coneguda com a Twitter, per a mantenir “el que ha funcionat”, que al seu judici passa per pujar els salaris i controlar els beneficis de les empreses. Tot això, diu Díaz, amb l’objectiu de “protegir les persones i les famílies”. D’altra banda, la líder de Sumar, a la sortida d’una trobada amb el Comitè Executiu de la Confederació Europea de Sindicats (CES-ETUC), ha agraït a les organitzacions sindicals la seva labor durant la passada legislatura. “Els canvis que hem portat endavant al nostre país no els haguéssim aconseguit sense els sindicats”, ha dit.

El govern estatal celebra la inflació subjacent

Mentre els sidnicats i Díaz argumenten sobre les necessitats per parar les constants pujades de preu que estan afectant la societat, el govern espanyol ha celebrat la caiguda de la inflació subjacent (aquella que no té en compte ni l’energia ni els productes no elaborats). En concret, el ministre d’Indústria, Comerç i Turisme en funcions, Héctor Gómez, ha afirmat que el repunt de la taxa general de l’IPC fins al 3,5% es deu, principalment, “a aquest efecte base del preu de l’electricitat”, al mateix temps que ha subratllat que el descens de la inflació subjacent fins al 5,8% és una dada que “convida a l’optimisme”.