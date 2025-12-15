Catalunya va superar l’octubre del 2025 les 11.000 operacions de compravenda d’habitatges. És el primer cop que s’està per sobre d’aquest xifra en tot el territori català des de fa 18 anys, segons les dades provisionals d’Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat. Les 11.093 compravendes també són el millor octubre des del 2007 i suposa un 3% interanual més.
Tal com recull l’Agència Catalana de Notícies (ACN), les transaccions fa dos mesos que registren increments interanuals, tot i que el de l’octubre ha sigut més moderat que el del setembre (+6%). Del total de transaccions de l’octubre, 8.997 van ser de segona mà, un 5% més, i 2.096 d’obra nova, un 5% menys. Tot i el descens, és la segona vegada en 17 anys que se superen els 2.000 pisos d’obra nova en un mes d’octubre. A l’agost, les compravendes van caure un 0,6% a Catalunya i van trencar una tendència de 13 mesos de pujades interanuals.
Tímida pujada a Barcelona, fins a les 7.165 operacions
Per demarcacions, a l’octubre, totes van experimentar augments respecte al mateix període de l’any anterior. On percentualment més va créixer va ser a Girona, un 15,72%, amb 1.546 compravendes registrades, seguit de les comarques lleidatanes, amb un 5,84%, fins a 634 operacions. L’increment va ser menor al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, on les transaccions van repuntar un 1,16%, amb 1.748 i a la demarcació de Barcelona, amb una tímida pujada del 0,79%, fins a 7.165 operacions.
La majoria de les operacions de compravenda han estat habitatges de segona mà. De fet, les transaccions de pisos d’obra nova van caure tant a la demarcació de Barcelona com a la de Tarragona. A Barcelona s’han transmès 1.239 pisos nous, un 10,15% menys que fa un any, mentre que a Tarragona van ser un 26,81% menys d’habitatges nous (273).
Al llarg del 2025, el mercat immobiliari s’ha enlairat i les tendències alcistes continuen, arribant a superar el màxim de la sèrie històrica pel que fa al preu mitjà de l’habitatge lliure a Catalunya. Les dades del tercer trimestre en la contractació d’hipoteques al conjunt de l’Estat van confirmar aquesta tendència, segons l’últim informe del Centre d’Estudis de Trioteca. Un comportament que es preveu que continuarà fins a finals del 2025 i durant els inicis del 2026. El preu mitjà de l’habitatge hipotecat, a través de Trioteca, va superar els 300.000 euros entre els mesos de juliol i setembre.