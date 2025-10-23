La compravenda d’habitatges a Catalunya va disminuir en un 0,6% aquest mes d’agost respecte al mateix mes del 2024, el que trenca un registre de 13 mesos seguits de pujades interanuals. Segons les dades provisionals de l’INE publicades aquest dijous, en el vuitè mes de l’any es van registrar un total de 7.611 transaccions. Tot i això, el nombre d’hipoteques va pujar un 13,9% en comparació amb el mateix mes de l’any passat.
Del total d’operacions, 6.093 van ser d’habitatges de segona mà, un 0,18% menys que fa un any; mentre 1.518 van ser d’immobles d’obra nova, un 2,25% menys que l’agost del 2024.
D’aquestes operacions, la majoria, 7.254, van ser d’habitatge lliure, un 0,15% més, i només 357 van ser de protecció oficial, un 13,77% interanual menys, el que suposa la pitjor dada des del maig del 2020.
Per demarcacions, Barcelona i Girona van registrar pujades de compravendes en comparació amb el mateix període de l’any passat. A les comarques gironines es van incrementar un 3,8%, mentre que a les barcelonines un 2,34%. Per contra, a la demarcació de Tarragona va patir una davallada del 12,24%, i a la de Lleida va ser del 6,73%.
Al conjunt de l’estat espanyol, la compravenda d’habitatges també es va rebaixar, un 3.4% respecte a l’agost del 2024, fins a 47.697.
Augment del nombre d’hipoteques
Pel que fa al nombre d’hipoteques sobre habitatges a Catalunya, aquestes van pujar gairebé un 14% el mes d’agost, el que suposa la xifra més alta en aquest mes des del 2022. Si es compara amb el mes de juliol, però, suposa un descens del 31,66%.
L’import prestat en aquestes hipoteques va pujar fins als 1.084,5 milions d’euros, un 32,41% més que al mateix mes del 2024; mentre que l’import mitjà per hipoteca es va situar en el 188.786 euros, un 16,25% més.
Al conjunt de l’estat espanyol el nombre d’hipoteques registrades va augmentar un 7,5%, fins a les 33.271. L’import mitjà va ser de 169.950 euros, un 15,5% més que en el mateix periode de l’any anterior.