En el 2025 el mercat immobiliari s’ha enlairat i continua amb unes tendències alcistes, arribant a superar el màxim de la sèrie històrica pel que fa al preu mitjà de l’habitatge lliure a Catalunya. Les dades del tercer trimestre en la contractació d’hipoteques al conjunt de l’Estat confirmen aquesta tendència, segons l’últim informe del Centre d’Estudis de Trioteca. Un comportament que es preveu que continuarà fins a finals del 2025 i en entrar el 2026. Aquest any s’ha consolidat com a “excepcional” pel que fa al sector hipotecari, apunta l’últim informe de Trioteca, que ha vist com el preu mitjà de l’habitatge hipotecat a través d’aquest portal ha superat els 300.000 euros entre els mesos de juliol i setembre. Concretament, aquesta xifra mitjana s’ha situat en 305.667 euros, el que suposa un augment considerable del 28,9% respecte als 237.000 euros del mateix trimestre de l’any anterior. Aquest increment del preu segueix una tendència general marcada per l’alta demanda i la falta d’oferta d’habitatges, també en el mercat de compra.
La majoria d’aquestes hipoteques s’han fet a tipus fix, un 87,94%, seguint l’estabilització del tipus d’interès per part del Banc Central Europeu. Mentre les hipoteques de tipus mixt es mantenen estables i les de tipus variable van desapareixent. “Les hipoteques variables van morir el 2024 i no visualitzo que ressuscitin en l’entorn actual”, ha explicat Ricard Garriga, CEO i fundador de Trioteca. En aquesta línia, Gonzalo Bernardos, assessor del portal i professor d’Economia a la Universitat de Barcelona, apunta que les previsions de baixada del tipus d’interès no es veuran fins al voltant del març del 2026. “Ja hem vist que el BCE és lent en aquestes qüestions, i no ens trobarem al voltant de l’1,5% fins a l’any que ve”, afegeix.
Sense “canvis estructurals” previsibles
A més, s’espera que els bancs també determinin la seva política de crèdit hipotecari de l’any següent. En aquest sentit, Bernardos considera que els bancs estan veient que “amb interessos més baixos, poden seguir guanyant més diners”, assenyalant el fet que les entitats financeres estan veient uns beneficis majors en el fet de concedir crèdits que anteriorment. Tot i això, assegura que “no hi ha bombolla immobiliària ni hipotecària”. “Els bancs estan sent sensats amb les concessions d’hipoteques”, afegeix.
Pel que fa al continu augment del preu de l’habitatge, tant el de lloguer com el de compra, des del sector asseguren que la problemàtica continua marcada per l’alta demanda i la baixa oferta d’immobles. “Les mesures per facilitar el lloguer han matat aquest mercat, el que incentiva a cada cop més persones -i més joves- a optar per la compra, el que inevitablement fa pujar el preu”, explica Bernardos. Per això Garriga alerta que “no hi ha canvis estructurals que hagin de provocar una altra tendència” en un futur immediat. “No sabem on està el topall, però segurament el 2026 no el veurem”, afegeix.