El mercat de l’habitatge a l’Estat espanyol torna a viure un “boom” i els experts assenyalen que aquesta bona tendència es podria allargar fins al darrer trimestre del 2027. L’últim Informe del Mercat Immobiliari, Actualitat i Perspectives 2025, elaborat per Forcadell i la Universitat de Barcelona (UB) destaca aquest boom immobiliari com una de les principals conclusions del seu estudi.
Els experts, però, descarten la hipòtesi que aquest boom immobiliari porti de retruc “una bombolla immobiliària”. En l’informe assenyalen que no hi ha bombolla perquè el crèdit hipotecari previst enguany és de 85.000 milions, la meitat, en termes nominals, que el del 2006 i, per tant, no es replicarien les condicions que van causar el desastre d’ara fa 20 anys. Un dels altres aspectes que destaquen és que els dipòsits que tenen les famílies i les empreses superen els crèdits concedits i, tal com recull l’ACN, hi ha “un superàvit de prop del 4% del PIB”.
El mercat de l’habitatge, una suma de factors
Els investigadors posen èmfasi en què el mercat de l’habitatge està tensionat tot i el boom. Una tensió i “fort increment del preu” que ve causada per “l’escassa oferta i no a una elevada demanda”. De fet, els experts no són optimistes pel que fa al preu de l’habitatge, ja que estimen que el preu dels pisos pujarà prop d’un 8% l’any vinent i, a la vegada, les vendes també pujaran un 7,5% amb 60.000 noves vendes. Un mercat de l’habitatge que també gaudiria bona salut en el cas dels habitatges de segona mà, que assoliran les 765.000 operacions.
Un dels altres aspectes que destaquen els experts sobre el mercat de l’habitatge és que es preveu un “trasllat massiu” de menors de 40 anys, qui se suposa que abandonaran el mercat de lloguer i es passaran al de compra. A la vegada, els investigadors també destaquen que “hi haurà el transvasament de capital de pares a fills més gran de la història” de l’Estat espanyol.
Pel que fa al mercat de l’habitatge de lloguer, l’informe carrega contra el topall al preu de lloguer i argumenta que no té l’efecte esperat, ja que no conté l’increment dels preus sinó que fa l’efecte contrari al pretès i causa que molts habitatges de lloguer passin a ser lloguers de temporada i poder esquivar així “els límits establerts”. De fet, els experts destaquen que aquesta ‘trampa’ per evitar les limitacions de la llei “s’ha convertit en una alternativa creixent al lloguer convencional” a la capital de Catalunya, Barcelona, una de les zones més tensionades del país i en les quals més protestes sobre la política de l’habitatge s’estan produint. Els experts, a més, desvinculen la proliferació dels habitatges d’ús turístic (HUT) de l’increment dels preus de lloguer a Catalunya i asseguren que “l’enduriment fiscal” que proposen les administracions contra aquest tipus d’immobles “pot reduir la seva oferta i difícilment augmentarà el parc de lloguer”.