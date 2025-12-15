Catalunya superó en octubre de 2025 las 11.000 operaciones de compraventa de viviendas. Es la primera vez que se supera esta cifra en todo el territorio catalán desde hace 18 años, según los datos provisionales de Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. Las 11.093 compraventas también son el mejor octubre desde 2007 y suponen un 3% interanual más.

No te lo puedes perder El PIB catalán pierde impulso y crece por debajo del español el tercer trimestre

Tal como recoge la Agència Catalana de Notícies (ACN), las transacciones llevan dos meses registrando incrementos interanuales, aunque el de octubre ha sido más moderado que el de septiembre (+6%). Del total de transacciones de octubre, 8.997 fueron de segunda mano, un 5% más, y 2.096 de obra nueva, un 5% menos. A pesar del descenso, es la segunda vez en 17 años que se superan los 2.000 pisos de obra nueva en un mes de octubre. En agosto, las compraventas cayeron un 0,6% en Catalunya y rompieron una tendencia de 13 meses de subidas interanuales.

Tímido aumento en Barcelona, hasta las 7.165 operaciones

Por demarcaciones, en octubre, todas experimentaron aumentos respecto al mismo período del año anterior. Donde más creció porcentualmente fue en Girona, un 15,72%, con 1.546 compraventas registradas, seguido de las comarcas de Lleida, con un 5,84%, hasta 634 operaciones. El incremento fue menor en el Camp de Tarragona y en las Tierras del Ebro, donde las transacciones repuntaron un 1,16%, con 1.748 y en la demarcación de Barcelona, con un tímido aumento del 0,79%, hasta 7.165 operaciones.

Imagen de un bloque de viviendas en construcción en la Marina del Prat Vermell, en Barcelona / ACN

La mayoría de las operaciones de compraventa han sido viviendas de segunda mano. De hecho, las transacciones de pisos de obra nueva cayeron tanto en la demarcación de Barcelona como en la de Tarragona. En Barcelona se transmitieron 1.239 pisos nuevos, un 10,15% menos que hace un año, mientras que en Tarragona fueron un 26,81% menos de viviendas nuevas (273).

A lo largo de 2025, el mercado inmobiliario se ha elevado y las tendencias alcistas continúan, llegando a superar el máximo de la serie histórica en cuanto al precio medio de la vivienda libre en Catalunya. Los datos del tercer trimestre en la contratación de hipotecas en el conjunto del Estado confirmaron esta tendencia, según el último informe del Centro de Estudios de Trioteca. Un comportamiento que se prevé que continuará hasta finales de 2025 y durante los inicios de 2026. El precio medio de la vivienda hipotecada, a través de Trioteca, superó los 300.000 euros entre los meses de julio y septiembre.