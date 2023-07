El BCE exigeix a les empreses reduir beneficis per evitar la crisi de preus

La capacitat de les empreses a poder ajustar els seus marges de benefici serà clau per evitar una nova espiral inflacionista a l’eurozona. Així ho ha confirmat el Banc Central Europeu (BCE) en la darrera reunió de política monetària. Segons el document, amb la pujada de 25 punts bàsics dels tipus d’interès, els marges de benefici de les companyies haurien jugat un paper molt important en l’evolució dels preus.

El mateix BCE ha recomanat a les empreses moderar les seves expectatives, ja que -tot i estar lluny d’una recessió- no hi ha garanties d’estabilitat i, per això, cal esperar el desenvolupament de l’economia. A més, l’òrgan ha reconegut que les pujades de salari han estat moderades i, per tant, ha advertit que no s’ha de subestimar el risc davant la previsió que els preus es mantinguin a l’alça, tot i que baixi la inflació.

En aquest context, els experts del BCE han alertat que la dinàmica de beneficis ja ha estat sòlida durant bastant temps i això ha provocat que el comportament dels marges depengui de l’evolució del poder de fixar els preus: “Com més resistent es manté l’economia, major serà el risc que les empreses traslladin els costos laborals més grans als seus preus en comptes d’absorbir-los a través de marges de beneficis més baixos”, han argumentat.

La seu del BCE, a Frankfurt / EP

Sense garanties de tornar a la normalitat

Una altra de les declaracions després de la reunió ha estat la poca seguretat que hi ha dins dels membres del consell en afirmar que es tornarà als patrons de creixement anteriors a la darrera crisi. D’aquesta manera, el BCE es continua mantenint alerta de la volatilitat de la situació i recomana a les empreses que facin el mateix, no només per la seva supervivència, sinó pel retorn posterior a la societat.

Per això la presidenta de la institució, Christine Lagarde ha advertit que en un moment com aquest no és el més adient traslladar els costos empresarials als preus, ja que podria jugar amb l’estabilitat econòmica. “L’ull per ull no ha de ser una resposta a la inflació”, ha reconegut.