L’alemanya Sumcab instal·la a Catalunya el nou centre de producció i R+D

L’empresa alemanya Sumcab Robotics, que es dedica a la fabricació de cables d’alt valor afegit, ha anunciat aquest dijous que ha triat Sant Vicenç dels Horts per a establir el seu nou centre productiu i d’R+D de l’àrea de negoci Robotics. Amb aquestes noves instal·lacions s’inicia la fabricació de paquets d’energia i cablejat i la implementació de serveis d’instal·lació i optimització d’aquests. Amb aquesta aposta, Sumcab es consolida com a pionera en la fabricació de paquets d’energia a Catalunya.

A més, aquesta nova seu no serà només una fàbrica, sinó que també acollirà unes oficines, un showroom, un laboratori d’assajos i espais per a la formació i un espai dedicat a la innovació. Per a l’elecció del nou emplaçament, Sumcab ha valorat aquest municipi del Baix Llobregat per la seva situació estratègica, amb una òptima connexió a la xarxa viària catalana i a les principals infraestructures de comunicació, així com a la ciutat de Barcelona.

La nova seu de Sumcab ocupa una nau de 1.200 m². Des d’aquest punt es durà a terme la fabricació de solucions d’alt valor afegit, tant en paquets d’energia com en cables de connexió per a la indústria de l’automatització i robòtica. D’aquesta manera, es donarà una assistència més eficient als clients de tot l’Estat, Portugal i Llatinoamèrica i se’ls garantirà un servei integral, des de la consulta inicial fins al desenvolupament de productes específics per a l’aplicació requerida amb possibilitat de clau en mà.

Programació robòtica

A la proposta de valor de sumcab, se suma el servei de programació de robots que permet millorar els processos de treball amb una orientació a la solució integral, així com crear noves solucions en maquinari i programari per a robòtica. Aquesta disposició a la millora personalitzada complementa la gamma de serveis ad hoc que inicialment va definir l’estratègia de les trajectòries de treball per a un increment de la durabilitat del dresspack.

Amb l’obertura de les noves instal·lacions, Sumcab augmenta l’estructura de la companyia amb nous perfils professionals de dilatada experiència integrats en el departament tècnic, el departament d’operacions i el servei de postvenda.

El projecte de Sumcab Robotics es reforça, també, amb una ferma aposta per l’R+D en tot el procés, des de la recerca de la solució fins a la seva integració en el robot. Amb quinze anys d’experiència donant servei, en un entorn altament exigent, a clients destacats en automatització i robòtica, aquesta nova obertura posiciona la unitat de negoci Sumcab Robotics com un referent en el disseny, fabricació i subministrament de cables especials i sistemes energètics per a robots.