Els apartaments turístics alerten que sense ells es perd el 40% del turisme

La Federació Catalana d’Apartaments Turístics s’ha desmarcat aquest dijous dels problemes d’habitatge i ha avisat que sense la seva aportació al sector es perdria fins a un 46% de l’oferta hostalera. La llei de l’habitatge no ha jugat del tot en contra d’aquests tipus d’allotjament, però ha estat una mesura molt criticada precisament per això. És per això que la federació ha assegurat que eliminar aquesta modalitat suposaria la pèrdua d’un 40% dels visitants que arriben avui a Catalunya i més de 26.000 llocs de feina.

El president de l’entitat, David Riba, ha reivindicat els apartaments com la modalitat “més sostenible” d’allotjament i ha demanat diàleg al Govern, que prepara una nova llei pel sector. “Aquest habitatge, si li traiem la llicència, no anirà al mercat de lloguer”, ha afirmat Riba abans d’avisar que bona part dels apartaments són segones residències. El que ha volgut defensar la federació és aquest últim punt, ja que Riba ha reconegut que el problema de Catalunya és trobar un lloc on viure, però ha afirmat que la seva activitat no és un “factor d’incidència” en aquesta situació. De fet, ha explicat que els preus del lloguer també pugen a ciutats com Lleida, on l’activitat turística és menor, o a Barcelona, on fa anys que no s’aproven noves llicències. Paral·lelament, han ressaltat que aquesta modalitat suposa el 46,4% de tota l’oferta hostalera de Catalunya, gairebé el mateix que tots els càmpings, hotels i cases rurals sumades.

Una font de treball irreemplaçable

L’associació també ha detallat que el sector dona feina a més de 26.000 persones a través de 550 empreses, una activitat que podria perillar si s’aprova una normativa restrictiva. “Si ara la Generalitat treu un pla que ens vol tancar o reduir, estem parlant de 26.000 persones que en un termini determinat s’han de buscar una altra feina”, ha asseverat Riba abans dir que perjudicar aquesta activitat seria més perillós per l’economia que el tancament de Nissan en termes d’ocupació.