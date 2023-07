Los apartamentos turísticos alertan que sin ellos se pierde el 40% del turismo

La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos se ha desmarcado este jueves de los problemas de vivienda y ha avisado que sin su aportación al sector se perdería hasta un 46% de la oferta hostalera. La ley de la vivienda no ha jugado del todo en contra de estos tipos de alojamiento, pero ha sido una medida muy criticada precisamente por eso. Es por eso que la federación ha asegurado que eliminar esta modalidad supondría la pérdida de un 40% de los visitantes que llegan hoy a Cataluña y más de 26.000 lugares de trabajo.

El presidente de la entidad, David Riba, ha reivindicado los apartamentos como la modalidad «más sostenible» de alojamiento y ha pedido diálogo al Gobierno, que prepara una nueva ley por el sector. «Esta vivienda, si le sacamos la licencia, no irá al mercado de alquiler», ha afirmado Orilla antes de avisar que buena parte de los apartamentos son segundas residencias. El que ha querido defender la federación es este último punto, puesto que Orilla ha reconocido que el problema de Cataluña es encontrar un lugar donde vivir, pero ha afirmado que su actividad no es un «factor de incidencia» en esta situación. De hecho, ha explicado que los precios del alquiler también suben a ciudades como Lleida, donde la actividad turística es menor, o en Barcelona, donde hace años que no se aprueban nuevas licencias. Paralelamente, han resaltado que esta modalidad supone el 46,4% de toda la ofrecida hostalera de Cataluña, casi el mismo que todos los campings, hoteles y casas rurales sumadas.

Una fuente de trabajo irreemplazable

La asociación también ha detallado que el sector mujer trabajo además de 26.000 personas a través de 550 empresas, una actividad que podría peligrar si se aprueba una normativa restrictiva. «Si ahora la Generalitat saca un plan que nos quiere cerrar o reducir, estamos hablando de 26.000 personas que en un plazo determinado se tienen que buscar otro trabajo», ha aseverado Orilla antes decir que perjudicar esta actividad sería más peligroso por la economía que el cierre de Nissan en términos de ocupación.