Una edició del Saló Internacional de la Logística que “no serà com el de l’any passat ni com el de l’any que ve”. Això és el que ha promès aquest dijous el president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, en la presentació de la 28a edició del SIL, que reunirà 600 empreses expositores i rebrà 15.000 visitants la setmana que ve, del 3 al 5 de juny a recinte Montjuïc de Fira de Barcelona. Segons Navarro, la filosofia de l’esdeveniment és “posar l’accent en les solucions i no en els problemes de la de logística”.
“Hi ha altres sectors que es fixen més en els problemes, nosaltres volem anar a les solucions per als reptes que es plantegen, volem que les empreses que participen al SIL hi trobin solucions”, ha subratllat en l’acte, que ha omplert de periodistes acreditats el modern auditori –sense parets, escales emmoquetades per al públic, tamborets per als ponents, pantalla gegant presidint– del DFactory, la joia de la corona del consorci en matèria d’innovació. Al darrere de Navarro, la pantalla amb l’eslògan del SIL 2026: Solucions intel·ligents que mouen el món. Al seu costat, la directora del CZFB, Blanca Sorigué, amb totes les dades al cap: del total d’empreses participants, el 31% es dedica als serveis de transport, el 28% a intralogística i el 20% als serveis logístics.
El saló estarà vertebrat a partir de set espais de coneixement amb “moltes novetats i dades que demostren la salut i fortalesa del sector logístic”. “Cada any hi ha novetats, però la gran novetat de la 28a edició del saló és el SIL Lab. L’objectiu és que el visitant no només senti parlar de les innovacions que se li presenten, sinó que les vegi i que les pugui tocar, que tot plegat sigui experiencial, perquè és l’única forma de marcar la diferència”, ha assegurat Sorigué. I, en la mateixa línia de Navarro, pel que fa al vessant del SIL de solucionar problemes concrets a les empreses, la directora ha assegurat que, per exemple, ha recordat que s’hi tanquen contractes laborals. “Hi ha gent que surt del SIL amb feina, perquè s’hi presenten ofertes i es fan entrevistes in situ als candidats”, ha remarcat.
Un impacte de 50 milions sobre Barcelona en només tres dies
En definitiva, en paraules de Pere Navarro, el SIL “connecta empreses, persones, talent i oportunitats per al comerç mundial, per a la cadena de subministrament”. I converteix Barcelona “en la capital mundial de la logística”, almenys durant els tres dies del saló, tot i que al president executiu del CZFB li agrada subratllar que l’efecte sobre la ciutat d’aquest esdeveniment ja veterà “impregna la ciutat tot l’any”. Segons els càlculs dels organitzadors, l’esdeveniment, que té un pressupost de dos milions d’euros, té un impacte de 50 milions sobre Barcelona “durant els tres dies que dura”. Però de la mateixa manera que concreta aquestes dades, Navarro insisteix que “és un càlcul difícil perquè en realitat la innovació impulsada per aquest saló repercuteix en la ciutat cada dia”. “Cada hi ha noves idees útils per a la logística, que s’incuben a la Zona Franca”, ha afegit precisament des de l’escenari on tot això passa, on hi ha el Logistics 4.0 Incubator, que acaba de sumar 19 empreses més a la seva xarxa. Per aquesta raó, s’ha vist amb cor d’assegurar que “innovació no és només una promesa o una paraula al SIL, perquè el saló d’aquest any en serà una demostració“.