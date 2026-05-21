La investigació i desenvolupament de tecnologia verda s’ha convertit en un punt clau de la logística, i el DFactory Barcelona treballa per atreure empreses especialitzades en aquests sistemes productius. És el cas de B’ZEOS, una empresa de tecnologia verda que desenvolupa materials d’embalatge a base d’algues per substituir els plàstics convencionals. La companyia s’ha especialitzat a crear alternatives compostables a casa, segures per al medi marí i renovables als plàstics convencionals, combinant la biotecnologia i la innovació en materials amb els principis de l’economia circular.
Una de les sòcies fundadores i SeaIO de B’Zeos, Camilla Dore, explica que la companyia “presenta una innovadora gamma de productes, entre els quals destaquen els seus pèl·lets d’algues, que poden ser utilitzats en cosmètica i farmacèutiques o bé es poden transformar en làmines, envasos o safates“. Actualment, la companyia col·labora amb marques a escala global, facilitant la integració de materials de base biològica que contribueixen a una cadena logística més sostenible, i compta amb el suport de socis i inversors com Faber, ICIG, SOA i Biotope, que impulsen el projecte activament.
“DFactory és un valor afegit per a les petites empreses”
B’Zeos es va fundar l’any 2017, opera entre Nyon i Barcelona, i fa un any es va instal·lar al DFactory Barcelona. A partir d’aquesta experiència, Camilla Dore assegura que “aquest ecosistema particular d’empreses ofereix connexions estratègiques, visibilitat i la possibilitat de participar en diferents actes que es realitzen al DFactory Barcelona”. La sòcia fundadora de B’Zeos afirma també que “és un espai col·laboratiu amb altres empreses instal·lades, i que fins i tot permet buscar altres socis empresarials que comparteixen aquest espai”.
Dore destaca a més a més que “amb l’ampliació del DFactory encara hi haurà més possibilitats de crear sinergies estratègiques amb les noves empreses que s’instal·laran”. El DFactory Barcelona, impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, s’ha convertit en l’ecosistema d’indústria 4.0 de referència internacional, amb més de 40 empreses instal·lades en els seus 17.000 m² de superfície. Actualment, avança amb el seu projecte d’ampliació que li permetrà passar dels 17.000 m² actuals als 60.000 m² previstos per a finals de 2026.
Pèl·lets d’algues per combatre els microplàstics
B’Zeos desenvolupa tecnologia verda que permet produir a gran escala pèl·lets a base d’algues, lliures de plàstic, que es poden transformar en diversos productes compostables finals, com pel·lícules o safates. Aquests productes ecològics biodegradables és una forma natural de combatre els microplàstics que són altament contaminants i perjudicials en l’àmbit ambiental i de salut.