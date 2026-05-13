La investigación y desarrollo de tecnología verde se ha convertido en un punto clave de la logística, y el DFactory Barcelona trabaja para atraer empresas especializadas en estos sistemas productivos. Es el caso de B’ZEOS, una empresa de tecnología verde que desarrolla materiales de embalaje a base de algas para

sustituir los plásticos convencionales. La compañía se ha especializado en crear alternativas compostables en casa, seguras para el medio marino y renovables a los plásticos convencionales, combinando la biotecnología y la innovación en materiales con los principios de la economía circular.

Una de las socias fundadoras y SeaIO de B’Zeos, Camilla Dore, explica que la compañía «presenta una innovadora gama de productos, entre los que destacan sus péllets de algas, que pueden ser utilizados en cosmética y farmacéuticas o bien se pueden transformar en láminas, envases o bandejas«. Actualmente, la compañía colabora con marcas a escala global, facilitando la integración de materiales de base biológica que contribuyen a una cadena logística más sostenible, y cuenta con el apoyo de socios e inversores como Faber, ICIG, SOA y Biotope, que impulsan el proyecto activamente.

«DFactory es un valor añadido para las pequeñas empresas»

B’Zeos se fundó en el año 2017, opera entre Nyon y Barcelona, y hace un año se instaló en el DFactory Barcelona. A partir de esta experiencia, Camilla Dore asegura que «este ecosistema particular de empresas ofrece conexiones estratégicas, visibilidad y la posibilidad de participar en diferentes actos que se realizan en el DFactory Barcelona». La socia fundadora de B’Zeos afirma también que «es un espacio colaborativo con otras empresas instaladas, y que incluso permite buscar otros socios empresariales que comparten este espacio».

Dore destaca además que «con la ampliación del DFactory aún habrá más posibilidades de crear sinergias estratégicas con las nuevas empresas que se instalarán». El DFactory Barcelona, impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, se ha convertido en el ecosistema de industria 4.0 de referencia internacional, con más de 40 empresas instaladas en sus 17.000 m² de superficie. Actualmente, avanza con su proyecto de ampliación que le permitirá pasar de los 17.000 m² actuales a los 60.000 m² previstos para finales de 2026.

Embalajes fabricados por B’Zeos, hechos con algas para combatir los plásticos / Cedida

Péllets de algas para combatir los microplásticos

B’Zeos desarrolla tecnología verde que permite producir a gran escala péllets a base de algas, libres de plástico, que se pueden transformar en diversos productos compostables finales, como películas o bandejas. Estos productos ecológicos biodegradables son una forma natural de combatir los microplásticos que son altamente contaminantes y perjudiciales en el ámbito ambiental y de salud.