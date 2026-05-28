Una edición del Salón Internacional de la Logística que «no será como la del año pasado ni como la del próximo año». Esto es lo que ha prometido este jueves el presidente ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, en la presentación de la 28ª edición del SIL, que reunirá a 600 empresas expositoras y recibirá 15.000 visitantes la próxima semana, del 3 al 5 de junio en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona. Según Navarro, la filosofía del evento es «destacar las soluciones y no los problemas de la logística».

«Hay otros sectores que se centran más en los problemas, nosotros queremos ir hacia las soluciones para los desafíos que se plantean, queremos que las empresas que participan en el SIL encuentren soluciones», ha subrayado en el acto, que ha llenado de periodistas acreditados el moderno auditorio –sin paredes, escaleras alfombradas para el público, taburetes para los ponentes, pantalla gigante presidiendo– del DFactory, la joya de la corona del consorcio en materia de innovación. Detrás de Navarro, la pantalla con el eslogan del SIL 2026: Soluciones inteligentes que mueven el mundo. A su lado, la directora del CZFB, Blanca Sorigué, con todos los datos en la cabeza: del total de empresas participantes, el 31% se dedica a los servicios de transporte, el 28% a intralogística y el 20% a los servicios logísticos.

Blanca Sorigué y Pere Navarro durante la presentación del SIL 2026/ S.B.

El salón estará vertebrado a partir de siete espacios de conocimiento con «muchas novedades y datos que demuestran la salud y fortaleza del sector logístico». «Cada año hay novedades, pero la gran novedad de la 28ª edición del salón es el SIL Lab. El objetivo es que el visitante no solo escuche hablar de las innovaciones que se le presentan, sino que las vea y que las pueda tocar, que todo sea experiencial, porque es la única forma de marcar la diferencia», ha asegurado Sorigué. Y, en la misma línea de Navarro, respecto al enfoque del SIL de solucionar problemas concretos a las empresas, la directora ha asegurado que, por ejemplo, ha recordado que se cierran contratos laborales. «Hay gente que sale del SIL con trabajo, porque se presentan ofertas y se realizan entrevistas in situ a los candidatos», ha remarcado.

Un impacto de 50 millones sobre Barcelona en solo tres días

En definitiva, en palabras de Pere Navarro, el SIL «conecta empresas, personas, talento y oportunidades para el comercio mundial, para la cadena de suministro». Y convierte a Barcelona «en la capital mundial de la logística», al menos durante los tres días del salón, aunque al presidente ejecutivo del CZFB le gusta subrayar que el efecto sobre la ciudad de este evento ya veterano «impregna la ciudad todo el año». Según los cálculos de los organizadores, el evento, que tiene un presupuesto de dos millones de euros, tiene un impacto de 50 millones sobre Barcelona «durante los tres días que dura». Pero de la misma manera que concreta estos datos, Navarro insiste en que «es un cálculo difícil porque en realidad la innovación impulsada por este salón repercute en la ciudad cada día». «Cada día hay nuevas ideas útiles para la logística, que se incuban en la Zona Franca», ha añadido precisamente desde el escenario donde todo esto ocurre, donde se encuentra el Logistics 4.0 Incubator, que acaba de sumar 19 empresas más a su red. Por esta razón, se ha visto con fuerza de asegurar que «innovación no es solo una promesa o una palabra en el SIL, porque el salón de este año será una demostración«.

