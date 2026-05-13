La logística es un sector en transformación continua capaz de modificar las formas y usos en el transporte, las empresas, las ciudades y los hábitos ciudadanos gracias a la aplicación de tecnologías avanzadas, la inteligencia artificial, o la implantación y estudio de técnicas más sostenibles. Consciente de esta realidad, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha incorporado 19 nuevas startups o empresas emergentes al Logistics 4.0 Incubator para continuar impulsando la incubadora como un motor de innovación y transformación del sector logístico. Son empresas que, entre otras, desarrollan soluciones para regenerar el fondo marino en entornos portuarios, convierten tiendas locales en puntos de recogida de paquetería, o permiten la revisión y validación remota de materiales peligrosos.

“La logística es hacer que los productos y los servicios lleguen donde deben llegar, cuando se necesitan, y hoy es más estratégica que nunca”, destacó el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, durante el acto de bienvenida a las 19 nuevas empresas emergentes. “Vivimos un momento en el cual la digitalización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad están transformándolo todo, también nuestras ciudades y nuestra manera de vivir y trabajar”, aseguró Navarro.

Por su parte, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, destacó que incorporar estas nuevas startups “demuestra la madurez y la capacidad de atracción del Logistics 4.0 Incubator como entorno de crecimiento real para proyectos innovadores». Y resaltó que «las startups incubadas validan, escalan y compiten en el mercado con soluciones aplicables y con impacto. Los resultados confirman que este modelo funciona y genera valor sostenible para el sector logístico”.

La Zona Franca de Barcelona: tecnología e innovación

El CZFB impulsó el Logistics 4.0 Incubator en julio de 2023 y ya ha incubado un total de 79 proyectos y cuenta con una tasa de supervivencia del 91,3 % de los proyectos. Igualmente, en estos casi 3 años de actividad presenta diversos casos de éxito de empresas que ya facturan más de 5 millones de euros, han creado 531 puestos de trabajo (31,1% mujeres y 68,9% hombres), han generado cerca de 700 clientes, y la cifra de negocio prevista para las empresas instaladas en la incubadora este 2026 es de 72 millones de euros. Con la incorporación de estas 19 nuevas empresas emergentes, Logistics 4.0 Incubator actualmente acoge 44 startups activas, y se consolida como uno de los principales polos de emprendimiento e innovación logística y tecnológica de Europa.

El Logistics 4.0 Incubator trabaja con diferentes focos tecnológicos emergentes dentro del sector logístico, entre los cuales destacan la robótica y los almacenes automatizados, el Internet de las Cosas (IoT), el Big Data aplicado a la generación de insights de negocio, la última milla como elemento estratégico del comercio electrónico, así como tecnologías como la impresión 3D, la inteligencia artificial y la logística verde.

Los drones son un elemento clave en la logística del futuro / CZFB

¿Hacia dónde avanza la logística del futuro?

Las 19 startups que se incorporan al Logistics 4.0 Incubator desarrollan soluciones altamente innovadoras que cubren un amplio abanico de necesidades del sector logístico. Es el caso de Avanzza, empresa emergente especializada en la gestión integral del ciclo del transporte terrestre, especialmente en el transporte pesado y en las operaciones de contenedores para exportación e importación. También relacionado con el transporte, DGAnywhere desarrolla tecnología especializada en la revisión y validación remota de mercancías peligrosas.

Otras empresas centran su estrategia en mejorar la vida en las ciudades y hacerlas más sostenibles, es el caso de Dropick, plataforma tecnológica que convierte tiendas locales en puntos de recogida; o Kamport, plataforma digital de logística enfocada a optimizar la entrega de última milla mediante el seguimiento en tiempo real y la optimización de rutas. También enfocada en los servicios de logística de última milla, Multidepot desarrolla una plataforma que integra almacenes privados flexibles, logística de última milla y espacios de coworking y reuniones. Para optimizar el espacio, uno de los grandes retos de la logística, Orbislink conecta empresas para compartir la capacidad logística no utilizada; y Maskay Logistics conecta pymes con proveedores logísticos según sus necesidades.

Las empresas emergentes también se han especializado en solucionar aspectos clave, por ejemplo, IADRIVERS identificó la escasez de conductores especializados y creó un programa formativo que, mediante inteligencia artificial, apoya al estudiante/conductor, mejora la comunicación empresarial y contribuye a la sostenibilidad del sector. En el caso de BlueGreen Vision, desarrolla soluciones para la regeneración de ecosistemas marinos en entornos portuarios.

Son solo algunos de los casos de éxito de las empresas emergentes que se han instalado en el Logistics 4.0 Incubator, una incubadora que presta servicios a los diferentes sectores asociados a la cadena de valor de la logística con el objetivo de favorecer la competitividad del tejido productivo, aumentar el impacto económico y desarrollar competencias digitales más altas para consolidar un hub logístico de referencia.