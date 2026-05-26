La logística és un sector en transformació contínua capaç de modificar les formes i usos en el transport, les empreses, les ciutats i els hàbits ciutadans gràcies a l’aplicació de tecnologies avançades, la intel·ligència artificial, o la implantació i estudi de tècniques més sostenibles. Coneixedor d’aquesta realitat, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha incorporat 19 noves startups o empreses emergents al Logistics 4.0 Incubator per continuar impulsant la incubadora com a motor d’innovació i transformació del sector logístic. Són empreses que, entre d’altres, desenvolupen solucions per regenerar el fons marí en entorns portuaris, converteixen botigues locals en punts de recollida de paqueteria, o permeten la revisió i validació remota de materials perillosos.
“La logística és fer que els productes i els serveis arribin on han d’arribar, quan es necessiten, i avui és més estratègica que mai”, ha destacat el president executiu del CZFB, Pere Navarro, durant l’acte de benvinguda a les 19 noves empreses emergents. “Vivim un moment en el qual la digitalització, la intel·ligència artificial i la sostenibilitat estan transformant-lo tot, també les nostres ciutats i la nostra manera de viure i treballar”, ha assegurat Navarro.
Per la seva banda, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha destacat que incorporar aquestes noves startups “demostra la maduresa i la capacitat d’atracció del Logistics 4.0 Incubator com a entorn de creixement real per a projectes innovadors”. I ha ressaltat que “les startups incubades validen, escalen i competeixen al mercat amb solucions aplicables i amb impacte. Els resultats confirmen que aquest model funciona i genera valor sostenible per al sector logístic”.
La Zona Franca de Barcelona: tecnologia i innovació
El CZFB va impulsar el Logistics 4.0 Incubator el juliol de 2023 i ja ha incubat un total de 79 projectes i compta amb una taxa de supervivència del 91,3 % dels projectes. Igualment, en aquests gairebé 3 anys d’activitat presenta diversos casos d’èxit d’empreses que ja facturen més de 5 milions d’euros, han creat 531 llocs de feina (31,1% dones i 68,9% homes), han generat prop de 700 clients, i la xifra de negoci prevista per les empreses instal·lades a la incubadora aquest 2026 és de 72 milions d’euros. Amb la incorporació d’aquestes 19 noves empreses emergents, Logistics 4.0 Incubator actualment acull 44 startups actives, i es consolida com un dels principals pols d’emprenedoria i innovació logística i tecnològica d’Europa.
El Logistics 4.0 Incubator treballa amb diferents focus tecnològics emergents dins del sector logístic, entre els quals destaquen la robòtica i els magatzems automatitzats, l’Internet de les Coses (IoT), el Big Data aplicat a la generació d’insights de negoci, la darrera milla com a element estratègic del comerç electrònic, així com tecnologies com la impressió 3D, la intel·ligència artificial i la logística verda.
Cap a on avança la logística del futur?
Les 19 startups que s’incorporen al Logistics 4.0 Incubator desenvolupen solucions altament innovadores que cobreixen un ampli ventall de necessitats del sector logístic. És el cas d’Avanzza, empresa emergent especialitzada en la gestió integral del cicle del transport terrestre, especialment en el transport pesant i en les operacions de contenidors per a exportació i importació. També relacionat amb el transport, DGAnywhere desenvolupa tecnologia especialitzada en la revisió i validació remota de mercaderies perilloses.
Altres empreses centren la seva estratègia a millorar la vida a les ciutats i fer-les més sostenibles, és el cas de Dropick, plataforma tecnològica que converteix botigues locals en punts de recollida; o Kamport, plataforma digital de logística enfocada a optimitzar el lliurament d’última milla mitjançant el seguiment en temps real i l’optimització de rutes. També enfocada en els serveis de logística d’última milla, Multidepot desenvolupa una plataforma que integra magatzems privats flexibles, logística d’última milla i espais de coworking i reunions. Per optimitzar l’espai, un dels grans reptes de la logística, Orbislink connecta empreses per compartir la capacitat logística no utilitzada; i Maskay Logistics connecta pimes amb proveïdors logístics segons les seves necessitats.
Les empreses emergents també s’han especialitzat a solucionar aspectes clau, per exemple IADRIVERS va identificar l’escassetat de conductors especialitzats i va crear un programa formatiu que, mitjançant intel·ligència artificial, dona suport a l’estudiant/conductor, millora la comunicació empresarial i contribueix a la sostenibilitat del sector. En el cas de BlueGreen Vision, desenvolupa solucions per a la regeneració d’ecosistemes marins en entorns portuaris.
Són només alguns dels casos d’èxit de les empreses emergents que s’han instal·lat al Logistics 4.0 Incubator, una incubadora que presta serveis als diferents sectors associats a la cadena de valor de la logística amb l’objectiu d’afavorir la competitivitat del teixit productiu, augmentar l’impacte econòmic i desenvolupar competències digitals més altes per consolidar un hub logístic de referència.