La intel·ligència artificial genera cada vegada més confiança entre les empreses industrials consumidores de logística, que veuen en aquesta eina una aliada per a millorar les seves operacions. Així ho determina el XVI Baròmetre del Círculo Logístico 2026, publicat pel Saló Internacional de la Logística SIL Barcelona, la fira de referència en Logística, Transport, intralogística i Supply Chain, organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), que tindrà lloc del 3 al 5 de juny a Fira Barcelona, a Montjuïc.
Segons aquest estudi, el sector aposta de manera rotunda per la innovació i, més concretament, per la IA. De fet, el 72,5% dels directors i responsables de logística que han participat en l’estudi consideren de manera rotunda que la IA és una eina que permetrà al personal de les seves empreses ser més productius i eficients i que, per a res, repercutirà de manera negativa en les plantilles. Així mateix, el 22,9% apunta que, en cas d’afectar, seria poc, atès que prescindirien únicament d’algunes persones en els seus equips; i únicament el 4,6% dels enquestats preveu reduir considerablement la seva plantilla.
En aquest sentit, el 76,6% d’aquestes empreses ja compta amb alguna eina d’IA en la seva empresa o està en procés d’implementar-la, enfront del 22,4% que encara no ho han fet. Aquesta xifra reafirma que les empreses continuen confiant en la IA, un any després d’una enquesta que va determinar que el 76,3% de companyies ja hi treballaven.
Nous espais dedicats a la innovació, la digitalització i el talent
Una de les principals novetats de la 28a edició de la fira, seran precisament els nous espais dedicats a la innovació, la digitalització i el talent com el SIL Lab i la IA Corner, àrees dinàmiques amb demostracions tecnològiques, experiències immersives, xerrades inspiradores i workshops pràctics, on es compartiran casos pràctics, eines i tendències sobre l’ús de la intel·ligència artificial i altres tecnologies en la cadena de subministrament.
Una altra de les grans novetats ve de la mà de nous formats i contingut en el programa del SIL Knowledge, amb la participació de més de 250 speakers en un total de 7 espais de coneixement repartits per tot el recinte firal. EL programa contempla noves jornades sectorials internacionals com: el International Logistics Summit que reunirà a líders del sector procedents de diferents països, de la mà d’entitats com CSCMP, ESC, GSA, Alice, ELA, TuComex i ICIL; el Spain Air Cargo Day, que visibilitzarà la labor de la càrrega aèria, de la mà d’entitats com el Air Cargo Club, BCL i ACE; l’Investors Day, la Gala del Carregador Responsable o el Connectivity Day, que se sumen a les ja realitzades en edicions anteriors com el Congrés COACAB o la Jornada Tècnica d’UNO Logística, entre altres.
Un 30% d’empreses procedents de diferents països
Cal destacar també que, en la seva aposta per la internacionalització, l’esdeveniment compta amb un 30% d’empreses confirmades procedents de diferents països com: Alemanya, Andorra, l’Argentina, Bèlgica, Xile, la Xina, Emirats Àrabs, Eslovàquia, els Estats Units, França, Hongria, Itàlia, Mèxic, Països Baixos, el Perú, Portugal, el Regne Unit, Romania, Turquia o Suïssa, entre altres.
Amb tot, SIL Barcelona serà de nou el punt de trobada del sector, amb representació de tota la cadena de subministrament mitjançant la participació de més de 600 empreses que ofereixen: serveis de transport, logística i distribució; tecnologia i IT; infraestructures; inmologística; talent; intralogística; indústria 4.0; última milla i lliurament en l’ecommerce i sostenibilitat. A més, comptarà de nou amb iniciatives de networking i innovació com el Startup Innovation Hub i el Job Market Place.
Així mateix, la fira preveu l’assistència de més de 15.000 visitants, dels quals més del 90% té capacitat de decisió o influeix en les decisions de la seva empresa i dirigeixen departaments de logística d’empreses com: Nestlé, Decathlon, CELSA, Nissan, SEAT, EBRO, Hospital Clínic de Barcelona, Dr. Oetker, Natura, Abacus, Mercabarna, Fluidra, Leo Pharma, The MAGNUM Ice Cream Company, Veritas, L’OREAL, Ferrovial Construcció, Lesaffre Ibèrica, Idiada Automotive, Quimidroga, Conforama, Mammafiore, Editorial Casals, Grupo Planeta, Refrescos Iberia, Pepsico, Caprabo, LIDL Supermercats, Aldi, HP, Bayer, Frit Ravich, Danone, Mahou San Miguel, Grupo Damm, Aneto, Argal Alimentación, Grup Cacaolat, MANGO, Simon, Revlon, Singuralu, Sanofi, Grup Central Lletera Asturiana.
El CZFB ja ha obert el registre en línia per a poder assistir com a visitant al SIL Barcelona 2026, la inscripció del qual serà gratuïta per a tots els professionals del sector que es registrin abans del 22 de maig en www.silbcn.com. Posteriorment a aquesta data el Full Pass del SIL Barcelona tindrà un cost de 60 euros. El registre a l’esdeveniment donarà accés també a la SILPlatform en la qual, entre altres eines de networking i missatgeria es troben l’Agenda Intel·ligent i l’assistent virtual SILvIA.