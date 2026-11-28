El cost econòmic d’uns comicis comença molt abans que s’obrin els col·legis electorals. Al darrere de cada convocatòria hi ha una maquinària administrativa que ha de fabricar i distribuir paperetes, preparar milers de meses, mobilitzar personal, garantir la seguretat, gestionar el vot per correu i posar en marxa els sistemes informàtics que permeten conèixer els resultats la mateixa nit electoral. A aquesta factura s’hi afegeix la despesa dels partits per finançar les campanyes, una part de la qual es cobreix amb subvencions públiques vinculades als resultats.
Per tenir una idea del volum de la factura, les eleccions espanyoles del 23 de juliol del 2023 van tenir un pressupost de 220,87 milions d’euros, i el Tribunal de Comptes va fiscalitzar 58,12 milions d’euros de despeses electorals justificades per les formacions polítiques, que incloïen crèdits bancaris. Gairebé la meitat del pressupost d’organització del 23-J, 101,5 milions d’euros, es va reservar als serveis postals, principalment Correus, tenint en compte que la convocatòria va coincidir amb les vacances d’estiu i va provocar un increment extraordinari de les sol·licituds de vot per correu. La segona gran partida va ser la destinada a les administracions públiques, amb 81,19 milions d’euros, un 36,76% del pressupost. La resta es va repartir entre la logística electoral, amb 22,57 milions; la difusió de l’escrutini provisional i les telecomunicacions, amb 13,41 milions, i una partida de 2,2 milions per a imprevistos.
60.314 meses i prop de 400 milions de paperetes
La dimensió del dispositiu també es pot mesurar en material i personal. En les eleccions del 2023, l’Estat va haver de preparar 60.314 meses electorals distribuïdes en 22.562 locals. Per garantir-ne el funcionament es van fabricar prop de 400 milions de paperetes i 85 milions de sobres, i es van distribuir unes 210.000 urnes i 59.000 cabines de votació. També es van imprimir 365.000 manuals d’instruccions per als membres de les meses.
La convocatòria va requerir el nomenament de 180.942 membres titulars de les meses electorals —un president i dos vocals per mesa—, a més de 361.884 suplents. Els titulars van rebre una dieta de 70 euros per la jornada electoral. Si es multiplica aquesta quantitat pel nombre de titulars, la compensació representa uns 12,66 milions d’euros. Per a les eleccions del 29 de novembre del 2026, la dieta s’ha incrementat fins als 75 euros. Amb el mateix nombre hipotètic de titulars que el 2023, el cost d’aquesta compensació seria de 13,57 milions d’euros, tot i que la xifra definitiva dependrà del nombre de persones que integrin les meses en aquesta convocatòria.
A la despesa material s’hi afegeix el desplegament de seguretat. El 23-J es van mobilitzar més de 90.000 efectius de les forces de seguretat, entre Policia Nacional, Guàrdia Civil, policies autonòmiques i locals. La seva tasca inclou la protecció dels col·legis electorals, el manteniment de l’ordre durant la jornada i la custòdia del material electoral. La tecnologia constitueix un altre capítol imprescindible. L’Estat contracta els sistemes informàtics que recullen les dades de participació i els resultats provisionals de cadascuna de les meses, així com la seva transmissió al centre de processament. També ha de mantenir la infraestructura de telecomunicacions, la pàgina web oficial i els serveis que permeten consultar l’escrutini en temps real. El 2023, aquesta partida va representar 13,41 milions d’euros.
Cada escó val més de 21.000 euros i cada vot al Congrés, 81 cèntims
A la factura de l’organització electoral s’hi afegeix el finançament públic de les campanyes. La Llei orgànica del règim electoral general (LOREG) estableix un sistema de subvencions que combina una quantitat fixa per cada escó aconseguit amb una altra variable vinculada als vots. Per a les eleccions del 29-N, les quantitats oficials són de 21.167,64 euros per cada diputat o senador elegit, 0,81 euros per cada vot al Congrés i 0,32 euros per cada vot al Senat dels candidats que resultin elegits. Aquestes subvencions, però, no s’apliquen indiscriminadament a tots els vots. En el cas del Congrés, una candidatura només té dret a cobrar els 0,81 euros per vot si aconsegueix almenys un diputat. Al Senat, els 0,32 euros es calculen pels vots obtinguts pels candidats que resulten elegits, no per tots els vots rebuts per la formació.
Per entendre’n l’impacte, una candidatura que aconseguís 500.000 vots al Congrés i 10 diputats, tindria dret a percebre 405.000 euros per la part variable i 211.676,40 euros per la representació parlamentària. En total, 616.676,40 euros, abans d’afegir-hi les possibles subvencions pels enviaments de propaganda electoral. En qualsevol cas, la quantitat final està condicionada a les despeses justificades i fiscalitzades pel Tribunal de Comptes.
Una altra de les partides és la subvenció pels enviaments directes i personals de sobres, paperetes i propaganda als electors. Per al 29-N, la quantitat establerta és de 0,26 euros per elector a cada circumscripció on el partit presenti candidatura, sempre que compleixi els requisits de representació o de vots i escons necessaris per constituir grup parlamentari propi en alguna de les cambres. Aquesta ajuda és addicional a les quantitats per vots i escons.
El sistema també estableix un topall de despesa per evitar que les formacions puguin gastar sense límit durant la campanya. En les eleccions del 29-N, el màxim general és de 0,37 euros per habitant de les circumscripcions on cada candidatura presenta llista. A més, la despesa en publicitat exterior i en publicitat a la premsa periòdica i les emissores de ràdio privades té límits específics. Els enviaments electorals subvencionables tenen un tractament diferenciat i queden fora del límit general si compleixen les condicions legals.
Els partits van gastar 58 milions en la campanya del 23-J
Les dades del Tribunal de Comptes permeten veure quant costa realment una campanya electoral als partits. L’organisme va fiscalitzar les comptabilitats de les 16 formacions que havien obtingut representació al Congrés o al Senat en les eleccions del 23-J del 2023. La despesa considerada justificada va ascendir a 58,12 milions d’euros. La fiscalització també permet conèixer d’on van sortir els diners per pagar aquestes campanyes. La major part no procedia directament de les subvencions públiques cobrades després de les eleccions, sinó del finançament bancari. Els crèdits van aportar 35,70 milions, prop del 63% dels recursos, i les aportacions privades només van arribar a 250.000 euros. En tot cas, les formacions han de presentar la comptabilitat electoral i justificar les despeses davant del Tribunal de Comptes, que comprova que s’ajustin a la normativa.