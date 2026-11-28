El coste económico de unos comicios comienza mucho antes de que se abran los colegios electorales. Detrás de cada convocatoria hay una maquinaria administrativa que debe fabricar y distribuir papeletas, preparar miles de mesas, movilizar personal, garantizar la seguridad, gestionar el voto por correo y poner en marcha los sistemas informáticos que permiten conocer los resultados la misma noche electoral. A esta factura se le añade el gasto de los partidos para financiar las campañas, una parte de la cual se cubre con subvenciones públicas vinculadas a los resultados.

Para hacerse una idea del volumen de la factura, las elecciones españolas del 23 de julio del 2023 tuvieron un presupuesto de 220,87 millones de euros, y el Tribunal de Cuentas fiscalizó 58,12 millones de euros de gastos electorales justificados por las formaciones políticas, que incluían créditos bancarios. Casi la mitad del presupuesto de organización del 23-J, 101,5 millones de euros, se reservó a los servicios postales, principalmente Correos, teniendo en cuenta que la convocatoria coincidió con las vacaciones de verano y provocó un incremento extraordinario de las solicitudes de voto por correo. La segunda gran partida fue destinada a las administraciones públicas, con 81,19 millones de euros, un 36,76% del presupuesto. El resto se repartió entre la logística electoral, con 22,57 millones; la difusión del escrutinio provisional y las telecomunicaciones, con 13,41 millones, y una partida de 2,2 millones para imprevistos.

Papeletas preparadas en una jornada electoral. Foto: Pablo Requejo/ Getty Images

60.314 mesas y cerca de 400 millones de papeletas

La dimensión del dispositivo también se puede medir en material y personal. En las elecciones del 2023, el Estado tuvo que preparar 60.314 mesas electorales distribuidas en 22.562 locales. Para garantizar su funcionamiento se fabricaron cerca de 400 millones de papeletas y 85 millones de sobres, y se distribuyeron unas 210.000 urnas y 59.000 cabinas de votación. También se imprimieron 365.000 manuales de instrucciones para los miembros de las mesas.

La convocatoria requirió el nombramiento de 180.942 miembros titulares de las mesas electorales —un presidente y dos vocales por mesa—, además de 361.884 suplentes. Los titulares recibieron una dieta de 70 euros por la jornada electoral. Si se multiplica esta cantidad por el número de titulares, la compensación representa unos 12,66 millones de euros. Para las elecciones del 29 de noviembre del 2026, la dieta se ha incrementado hasta los 75 euros. Con el mismo número hipotético de titulares que en 2023, el costo de esta compensación sería de 13,57 millones de euros, aunque la cifra definitiva dependerá del número de personas que integren las mesas en esta convocatoria.

Al gasto material se le añade el despliegue de seguridad. El 23-J se movilizaron más de 90.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, entre Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales. Su tarea incluye la protección de los colegios electorales, el mantenimiento del orden durante la jornada y la custodia del material electoral. La tecnología constituye otro capítulo imprescindible. El Estado contrata los sistemas informáticos que recogen los datos de participación y los resultados provisionales de cada una de las mesas, así como su transmisión al centro de procesamiento. También debe mantener la infraestructura de telecomunicaciones, la página web oficial y los servicios que permiten consultar el escrutinio en tiempo real. En 2023, esta partida representó 13,41 millones de euros.

Cada escaño vale más de 21.000 euros y cada voto al Congreso, 81 céntimos

A la factura de la organización electoral se le añade la financiación pública de las campañas. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece un sistema de subvenciones que combina una cantidad fija por cada escaño conseguido con otra variable vinculada a los votos. Para las elecciones del 29-N, las cantidades oficiales son de 21.167,64 euros por cada diputado o senador elegido, 0,81 euros por cada voto al Congreso y 0,32 euros por cada voto al Senado de los candidatos que resulten elegidos. Estas subvenciones, sin embargo, no se aplican indiscriminadamente a todos los votos. En el caso del Congreso, una candidatura solo tiene derecho a cobrar los 0,81 euros por voto si consigue al menos un diputado. En el Senado, los 0,32 euros se calculan por los votos obtenidos por los candidatos que resultan elegidos, no por todos los votos recibidos por la formación.

Para entender su impacto, una candidatura que consiguiera 500.000 votos al Congreso y 10 diputados, tendría derecho a percibir 405.000 euros por la parte variable y 211.676,40 euros por la representación parlamentaria. En total, 616.676,40 euros, antes de añadirle las posibles subvenciones por los envíos de propaganda electoral. En cualquier caso, la cantidad final está condicionada a los gastos justificados y fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.

Otra de las partidas es la subvención por los envíos directos y personales de sobres, papeletas y propaganda a los electores. Para el 29-N, la cantidad establecida es de 0,26 euros por elector en cada circunscripción donde el partido presente candidatura, siempre que cumpla los requisitos de representación o de votos y escaños necesarios para constituir grupo parlamentario propio en alguna de las cámaras. Esta ayuda es adicional a las cantidades por votos y escaños.

El sistema también establece un tope de gasto para evitar que las formaciones puedan gastar sin límite durante la campaña. En las elecciones del 29-N, el máximo general es de 0,37 euros por habitante de las circunscripciones donde cada candidatura presenta lista. Además, el gasto en publicidad exterior y en publicidad en la prensa periódica y las emisoras de radio privadas tiene límites específicos. Los envíos electorales subvencionables tienen un tratamiento diferenciado y quedan fuera del límite general si cumplen las condiciones legales.

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Los partidos gastaron 58 millones en la campaña del 23-J

Los datos del Tribunal de Cuentas permiten ver cuánto cuesta realmente una campaña electoral a los partidos. El organismo fiscalizó las contabilidades de las 16 formaciones que habían obtenido representación en el Congreso o en el Senado en las elecciones del 23-J del 2023. El gasto considerado justificado ascendió a 58,12 millones de euros. La fiscalización también permite conocer de dónde procedieron los fondos para pagar estas campañas. La mayor parte no procedía directamente de las subvenciones públicas cobradas después de las elecciones, sino del financiamiento bancario. Los créditos aportaron 35,70 millones, cerca del 63% de los recursos, y las aportaciones privadas solo llegaron a 250.000 euros. En todo caso, las formaciones deben presentar la contabilidad electoral y justificar los gastos ante el Tribunal de Cuentas, que comprueba que se ajusten a la normativa.