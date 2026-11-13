Un catalán al frente de Adif en plena crisis de Rodalies: quién es Joaquim Hortalà

El gobierno español ha situado a un catalán al frente de Adif en uno de los momentos más delicados para el sistema ferroviario estatal y, especialmente, para Rodalies de Catalunya. El Consejo de Ministros de este viernes ha nombrado a Joaquim Hortalà i Vallvé nuevo presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, la empresa pública responsable de gestionar las vías, las estaciones y las instalaciones ferroviarias del Estado. La designación llega tras la dimisión de Luis Pedro Marco de la Peña y en plena reorganización de las principales empresas públicas del sector, impulsada por el nuevo responsable de Transportes, Carlos Cuerpo.

El nombramiento tiene una lectura particular en Cataluña. Un catalán pasa a dirigir el organismo que tiene en sus manos una parte fundamental de las infraestructuras ferroviarias del país, mientras que Rodalies continúa arrastrando problemas estructurales de mantenimiento, inversión y fiabilidad. Quien deberá gestionar buena parte de las actuaciones necesarias para corregir las deficiencias de la red catalana es un profesional nacido en el mismo territorio que hace años que reclama más recursos y una ejecución efectiva de los compromisos inversores.

Un jurista al frente del drama de Rodalies

Pero más allá de la procedencia del nuevo presidente, su trayectoria profesional también permite entender qué tipo de perfil ha escogido el gobierno español para afrontar la crisis ferroviaria. Hortalà no es un ingeniero de caminos ni un especialista en mantenimiento de infraestructuras, sino un abogado del Estado con una larga experiencia en la Administración, los organismos reguladores y la misma Renfe. Su conocimiento del sector es, sobre todo, jurídico, institucional y de gobernanza. Ahora deberá ponerlo al servicio de un reto que es esencialmente operativo: hacer que las inversiones se materialicen, que las obras avancen y que la infraestructura recupere fiabilidad.

Joaquim Hortalà i Vallvé es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona e ingresó por oposición al Cuerpo de Abogados del Estado en 2004. Comenzó su trayectoria profesional en Barcelona, donde trabajó en la Abogacía del Estado entre 2004 y 2010. Posteriormente pasó por el Ministerio de Fomento, actualmente Ministerio de Transportes, y ejerció funciones vinculadas al asesoramiento jurídico de la Administración del Estado.

Los dos trenes de alta velocidad accidentados en Toledo Fecha de publicación: miércoles 28 de octubre del 2026, 16:16 Localización: Urda (Toledo) Autor: Juan Carlos Rojas

Una parte destacada de su carrera se ha desarrollado en organismos públicos de supervisión y regulación económica. Fue director de la asesoría jurídica y secretario del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un organismo especialmente relevante en un sector ferroviario que vive un proceso de liberalización y apertura a la competencia. También ocupó responsabilidades en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), donde ejerció como director jurídico de la Autoridad de Resolución Ejecutiva.

Su vínculo más directo con el sector ferroviario se consolidó con la incorporación a Renfe, donde asumió la secretaría general y del Consejo de Administración, así como la dirección de la asesoría jurídica. Dejó estas responsabilidades en julio del 2026. Esta experiencia le ha permitido conocer desde dentro la estructura de la operadora pública, las relaciones institucionales del sector y el marco regulador en el que se mueve el transporte ferroviario.

Un perfil jurídico ante un reto de ejecución

La elección de Hortalà pone sobre la mesa una cuestión relevante: qué perfil necesita Adif en un momento en que la principal exigencia es recuperar la fiabilidad de la infraestructura. El nuevo presidente aporta experiencia en la Administración, conocimiento del funcionamiento de Renfe y trayectoria en organismos de regulación y supervisión. Pero no es un perfil de ingeniería ferroviaria ni de dirección técnica de obras. En todo caso, su función es dirigir la organización, establecer prioridades, coordinar los equipos, gestionar los recursos y garantizar que las inversiones y las actuaciones se ejecuten. Pero es precisamente aquí donde se concentra el reto: el sistema ferroviario no necesita solo nuevos planes, presupuestos o compromisos institucionales, sino capacidad para transformarlos en obras terminadas y mejoras perceptibles para los usuarios.

Un tren de Rodalies llega a la estación de Flaçà / ACN

Rodalies, la prueba de fuego en Cataluña

En Cataluña, el trabajo del nuevo presidente tendrá una dimensión especialmente visible. Adif es uno de los actores centrales en la ejecución de las inversiones de Rodalies, una red que arrastra déficits históricos de mantenimiento y modernización y que continúa acumulando incidencias que afectan la movilidad cotidiana de miles de personas. La actualización del Plan de Rodalies 2026-2030 prevé una inversión global de 8.037 millones de euros para el conjunto del período 2020-2030. Dentro de este programa, las actuaciones de mantenimiento y reposición de activos concentran 2.243 millones de euros, de los cuales 1.340 millones corresponden al período 2026-2030. El plan incluye 287 actuaciones sobre vías, túneles, puentes, taludes, sistemas de seguridad, telecomunicaciones e instalaciones energéticas.

Las cifras reflejan la magnitud de las necesidades de la red catalana. Pero también sitúan al nuevo presidente ante una exigencia concreta: garantizar que los recursos comprometidos se traduzcan en actuaciones ejecutadas. La distancia entre los anuncios de inversión y la realidad del servicio ha sido una de las principales fuentes de conflicto entre las administraciones y de desconfianza entre los usuarios.

El Consejo de Ministros también ha designado a Inmaculada Gutiérrez Carrizo nueva presidenta de Renfe, en sustitución de Álvaro Fernández Heredia. Gutiérrez llega al cargo desde la dirección general de Renfe Proyectos Internacionales, donde había asumido responsabilidades relacionadas con el desarrollo de negocio y la ejecución de proyectos ferroviarios en diferentes mercados.