El low cost impulsa el crecimiento de vuelos internacionales en Cataluña

Cataluña sigue ganando pasajeros internacionales por vía aérea, pero lo hace con un patrón cada vez más marcado por el peso de las compañías de bajo costo. Los aeropuertos catalanes gestionados por Aena han recibido cerca de 16,5 millones de pasajeros procedentes de vuelos internacionales entre enero y agosto, un 5,2% más que en el mismo período del año pasado. Detrás de este crecimiento está, sobre todo, el impulso de las aerolíneas de bajo costo, que concentran una parte muy significativa de las llegadas internacionales, 11,7 millones de pasajeros.

Los datos de Turespaña publicados este viernes permiten separar el tráfico aéreo internacional del conjunto de pasajeros de los aeropuertos. Se trata de personas que llegan a Cataluña en vuelos procedentes de aeropuertos extranjeros, sean residentes en el Estado o en el extranjero, e incluye tanto las compañías tradicionales como las de bajo costo. Por tanto, la cifra no equivale exactamente al número de turistas extranjeros que visitan el país, pero sí ofrece una imagen especialmente útil sobre la capacidad de conexión internacional de Cataluña.

El bajo costo, a la cabeza del crecimiento

El comportamiento de los dos grandes tipos de compañías explica buena parte de la evolución. En julio, el último mes del que hay datos detallados, Cataluña recibió 2,52 millones de pasajeros internacionales, un 7% más que un año antes. De estos, 1,79 millones, el 70,7%, llegaron con compañías de bajo costo, mientras que los 738.689 restantes, el 29,3%, lo hicieron con aerolíneas tradicionales. El tráfico low cost creció un 10,1% interanual, muy por encima del incremento del 0,1% registrado por las compañías tradicionales. La tendencia ya era visible en el acumulado hasta julio: las compañías de bajo costo habían transportado 9,88 millones de pasajeros internacionales hacia Cataluña, un 7,5% más que en los siete primeros meses de 2025. El conjunto del mercado internacional crecía un 5,2%.

Cataluña es, además, una de las grandes bases del negocio low cost en el Estado. En julio concentró el 23,6% de todos los pasajeros internacionales que llegaron a España en este tipo de compañías, solo ligeramente por detrás de las Baleares. En cambio, en el segmento de las aerolíneas tradicionales, el peso catalán es menor.

Esta diferencia no es menor desde el punto de vista económico. La conectividad internacional catalana está fuertemente vinculada a un modelo de transporte en el que la disponibilidad de rutas y frecuencias de bajo costo tiene un papel central. El crecimiento del número de pasajeros, por tanto, no solo responde a una recuperación de la demanda turística, sino también a la ampliación de la oferta de conexiones y a la capacidad de las aerolíneas de bajo costo para generar volumen.

Easyjet, una de las compañías que operan en el aeropuerto de Barcelona

El Prat concentra la mayor parte del tráfico

Barcelona-El Prat es la gran puerta de entrada de este flujo internacional. Hasta agosto ha acumulado 40,18 millones de pasajeros en total, un 4,6% más que en el mismo período de 2025. De estos, 30,5 millones corresponden a vuelos internacionales, un 5,7% más. El comportamiento del aeropuerto barcelonés explica buena parte de la evolución catalana. Solo durante agosto, El Prat registró 4,62 millones de pasajeros internacionales, un 5,6% más que un año antes, frente a los 1,30 millones de pasajeros en vuelos nacionales. En el acumulado del año, los internacionales representan aproximadamente tres cuartas partes del tráfico comercial de la infraestructura.

El resto de aeropuertos catalanes tienen un peso mucho menor en volumen, pero también forman parte de la estrategia de conectividad internacional. Girona-Costa Brava ha superado los 1,49 millones de pasajeros entre enero y agosto y Reus ha registrado más de 250.000 pasajeros solo durante el mes de agosto.

Una red cada vez más internacional

El crecimiento no es exclusivo del verano. Cataluña ya había acumulado 13,96 millones de pasajeros internacionales entre enero y julio, un 5,2% más que un año antes. En ese período, el territorio concentró el 20,8% de todas las llegadas internacionales por vía aérea a España. El mercado catalán mantiene así una posición destacada dentro de la red aeroportuaria española. En julio, solo las Baleares registraron más pasajeros internacionales que Cataluña, mientras que Madrid se situó por detrás en volumen de llegadas. En el caso del bajo costo, Cataluña también figura entre los principales receptores estatales.

Ahora bien, los mercados de origen muestran que este crecimiento no es homogéneo. Italia, por ejemplo, aportó un incremento especialmente significativo durante julio, mientras que otros mercados tradicionales evolucionan a ritmos más moderados. El resultado es una red internacional cada vez más amplia y diversificada, pero con un protagonismo muy claro de las rutas que operan con modelos de bajo costo.

Esta imagen también ayuda a entender el debate sobre el futuro aeroportuario catalán. El incremento sostenido del tráfico internacional presiona la capacidad de una infraestructura como El Prat, que ha alcanzado nuevos máximos de pasajeros durante varios meses de 2026. Entre enero y agosto, el aeropuerto ha superado los 40 millones de viajeros y ha registrado 250.000 movimientos de aeronaves, un 3,7% más que en el mismo período del año anterior.