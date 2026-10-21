Una empresa biotecnològica nascuda a Catalunya passa a mans nord-americanes

La recerca catalana en salut genera tecnologia capaç de competir al mercat internacional, però una part del valor econòmic que se’n deriva acaba en mans de grans grups estrangers. És el que passarà amb Reveal Genomics, una biotecnològica nascuda a Barcelona que ha acordat la seva adquisició per part de la nord-americana Hologic, multinacional especialitzada en tecnologia mèdica i salut de la dona. L’operació, pendent de les autoritzacions reguladores i de les condicions habituals de tancament, suposa un nou exemple de com el coneixement desenvolupat a l’ecosistema científic català pot acabar integrat en una estructura empresarial global.
Fundada el 2020 com a empresa derivada de la Universitat de Barcelona (UB), l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), vinculat a l’Hospital Clínic, i el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), Reveal Genomics trasllada els avenços en biologia tumoral i genòmica a eines per millorar les decisions clíniques. El seu principal producte, HER2DX, és una prova genòmica adreçada a pacients amb càncer de mama HER2 positiu en fases inicials que aporta informació per ajudar a orientar el tractament.
La compra permetrà incorporar aquesta tecnologia a la cartera de diagnòstic oncològic d’Hologic i aprofitar la capacitat comercial i la implantació internacional del grup. La companyia catalana, que ha desenvolupat proves per personalitzar el tractament del càncer de mama, pot guanyar així accés a nous mercats i accelerar-ne la implantació. La contrapartida és que la propietat de l’empresa i de les seves patents passarà a integrar-se en un grup estranger un cop es completi l’operació. El preu de la transacció no s’ha fet públic.
Catalunya, potència en salut
El moviment arriba en un moment de creixement de la BioRegió de Catalunya, un dels principals actius econòmics del país. Segons l’informe de Biocat corresponent al 2025, l’ecosistema de ciències de la vida i la salut està format per 1.650 empreses i 94 institucions de recerca, representa el 7,6% del PIB català i genera més de 306.000 llocs de treball. La facturació conjunta arriba als 48.691 milions d’euros. La capacitat d’atraure capital també creix. Les startups i les empreses emergents del sector van captar 517 milions d’euros el 2025, un 43% més que l’any anterior i un rècord històric. La biotecnologia va concentrar 347 milions d’aquesta inversió. Són xifres que reflecteixen la capacitat de Catalunya per convertir la recerca en projectes empresarials i situar-los en mercats internacionals.
Però la consolidació de l’ecosistema també planteja un repte industrial: aconseguir que les empreses que neixen als laboratoris i hospitals catalans puguin créixer sense que la venda a un grup internacional sigui l’única via per escalar. Desenvolupar una tecnologia mèdica exigeix anys de recerca, validació clínica, inversió i accés al mercat. La capacitat de comercialitzar-la a gran escala és sovint tan determinant com el descobriment científic.
En aquest sentit, l’adquisició de Reveal Genomics té dues lectures. D’una banda, confirma que la innovació sorgida de la recerca catalana té valor per a grans multinacionals i pot arribar a més pacients si disposa de xarxes comercials globals. De l’altra, torna a obrir el debat sobre la capacitat del país de retenir la propietat intel·lectual, els centres de decisió i una part més gran del valor generat per la seva recerca.
El repte per a Catalunya no és necessàriament evitar les adquisicions estrangeres, sinó consolidar empreses capaces de créixer, fabricar, comercialitzar i reinvertir des del país. En un sector que ja representa una part rellevant de l’economia catalana, la competitivitat no es mesura només pels descobriments que es fan als laboratoris, sinó també per qui controla el negoci que en neix.