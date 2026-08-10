Són marques que formen part del nostre paisatge quotidià fins al punt que gairebé deixem de veure-les. Les trobem a l’escola, al supermercat, a les botigues d’esport, a les ferreteries o als aeroports. Les fem servir des de petits, les recomanem i les associem a productes de qualitat o a records d’infantesa. Però no sempre sabem que són idees nascudes a Catalunya i que són també conegudes i molt valorades fora de les nostres fronteres. Quan es parla de grans empreses catalanes, acostumen a aparèixer noms com Puig, Mango, Grifols o Fluidra, multinacionals amb una identitat empresarial molt definida. Però hi ha molts més “made in Catalonia”.
Algunes d’aquestes marques projecten una imatge tan internacional que molts consumidors les donen per alemanyes, nord-americanes o italianes. D’altres, simplement han aconseguit integrar-se tant en la vida quotidiana que el seu origen ha quedat en un segon pla. Però totes comparteixen un mateix denominador comú: darrere hi ha emprenedors, empreses i projectes industrials nascuts al país que han acabat convertint-se en referents als seus respectius sectors. Des del material escolar fins a l’alimentació, passant per l’equipament esportiu, la restauració o els productes per a la llar, marques que formen part de la vida de milions de persones. Fem un recorregut per deu d’aquestes històries.
1. MILAN: la goma que va convertir un gest quotidià en una icona
Hi ha molt poques marques capaces de despertar un record immediat només pronunciant el seu nom. MILAN n’és una. Per a diverses generacions d’escolars, la seva goma d’esborrar blanca i rosa, la popular 430, ha estat gairebé tan imprescindible com el llapis o el quadern. Un objecte aparentment senzill que s’ha convertit en una de les icones més universals del material escolar.
L’origen de l’empresa es remunta al 1918, al Baix Empordà, quan va començar a fabricar gomes sintètiques a Catalunya, en un moment en què bona part d’aquests productes encara s’importaven. Aquella especialització li va permetre consolidar-se ràpidament fins a convertir-se en un dels principals fabricants europeus del sector. Amb els anys, MILAN va ampliar el negoci incorporant maquinetes, llapis, retoladors, estoigs i tota mena de material d’escriptura. Avui la companyia exporta els seus productes a desenes de països i competeix amb grans multinacionals del sector.
2. Alpino: els colors de diverses generacions
Per a milions de nens, aprendre a dibuixar era sinònim d’obrir una capsa de colors Alpino. Durant dècades, els seus llapis, ceres i retoladors han estat presents a escoles i llars, fins al punt que la marca s’ha convertit en una referència gairebé inseparable de la infància. L’empresa va néixer a Anglès (Girona) a la dècada dels quaranta, en un moment en què el material escolar començava a industrialitzar-se. La qualitat dels seus productes i una distribució cada vegada més extensa li van permetre consolidar-se com una de les grans marques europees del sector. Amb el pas dels anys, Alpino ha ampliat el seu catàleg molt més enllà dels tradicionals llapis de colors, incorporant pintures, plastilines, retoladors i tota mena de material creatiu. Tot i la competència internacional, la marca ha mantingut una forta implantació al mercat i continua associada a un imaginari compartit per diverses generacions.
3. Munich: sembla alemanya, però va néixer a Sant Boi
Probablement és una de les marques que més sorprenen quan se’n descobreix l’origen. El seu nom evoca Alemanya i molts consumidors donen per fet que es tracta d’una empresa centreeuropea. La realitat és ben diferent: Munich va néixer a Sant Boi de Llobregat i és una de les històries d’èxit més singulars del calçat esportiu català. Els orígens de la companyia es remunten a la família Berneda, dedicada des de fa gairebé un segle a la fabricació de sabates esportives. El 1939 va començar l’activitat industrial i, dècades més tard, va aparèixer la marca Munich, que aviat es va distingir per la seva característica “X” lateral.
Inicialment especialitzada en calçat per a esports com el futbol sala, l’handbol o el futbol, la firma va fer un gir estratègic a principis dels anys 2000 convertint-se també en una marca de moda urbana. Aquella aposta va multiplicar la seva notorietat i va consolidar Munich com una de les poques marques de calçat capaces de competir amb grans noms internacionals mantenint la producció de disseny i la direcció empresarial des de Catalunya. Avui exporta a desenes de països i continua sent una empresa familiar.
4. Buff: el tubular que va fer la volta al món
Poques vegades una necessitat tan quotidiana acaba convertint-se en un negoci global. La història de Buff comença a Igualada a principis dels anys noranta, quan Joan Rojas, aficionat al motociclisme, buscava una peça que protegís millor el coll del vent i del fred durant les seves sortides. Com que no trobava al mercat el producte que imaginava, va decidir fabricar-lo ell mateix. Així va néixer el tubular sense costures que acabaria revolucionant el sector dels complements esportius.
La idea era tan senzilla com eficaç: una peça multifuncional que es podia portar com a bufanda, gorra, passamuntanyes o cinta per al cap. L’èxit va ser immediat entre excursionistes, ciclistes, corredors i esquiadors, fins al punt que el nom Buff ha acabat identificant tota una categoria de producte. Actualment la marca és present en desenes de mercats internacionals i continua desenvolupant bona part del seu disseny i innovació des de Catalunya.
5. KH-7: del desgreixador industrial a imprescindible de la cuina
Poques marques han aconseguit una transformació tan espectacular com KH-7. El que avui és un dels productes de neteja més venuts dels supermercats va néixer pensat per resoldre un problema molt diferent: eliminar el greix acumulat en tallers i entorns industrials. La fórmula desenvolupada per l’empresa de les Franqueses Vallès va demostrar una eficàcia extraordinària i aviat va començar a arribar també a les llars. La decisió de comercialitzar-la per al gran consum va convertir KH-7 en una de les grans històries d’èxit del sector de la neteja.
Amb els anys, la marca ha ampliat la seva gamma de productes, però el desgreixador original continua sent el seu gran símbol. La seva popularitat és tan gran que, en molts casos, el nom KH-7 s’utilitza gairebé com un sinònim de desgreixador.
6. Pans & Company: la resposta catalana al menjar ràpid
Quan el concepte de restauració ràpida començava a expandir-se, un grup d’empresaris catalans va veure una oportunitat: oferir una alternativa basada en l’entrepà, un producte molt més arrelat als hàbits alimentaris mediterranis que l’hamburguesa. Així va néixer Pans & Company, fundada a Barcelona el 1991. La cadena va créixer a gran velocitat durant els anys noranta i va acabar convertint-se en una de les principals cadenes de restauració de l’Estat. Aleshores també va iniciar la seva expansió internacional. Avui forma part del grup Eat Out, però continua sent una de les marques més representatives de la restauració moderna creada a Catalunya.
7. Aneto: el brou que va revolucionar els supermercats
Quan els brous preparats van començar a popularitzar-se, la majoria s’elaboraven a partir de concentrats o potenciadors del gust. Aneto va decidir seguir un camí completament diferent: cuinar els seus productes exactament igual que es faria en una cuina domèstica. Fundada a Artés (Bages) el 2003, l’empresa va apostar des del primer moment per una recepta senzilla però arriscada: ingredients frescos, sense deshidratats, sense concentrats i amb una elaboració lenta. Una filosofia que trencava amb els estàndards del sector i que, inicialment, molts consideraven poc viable des d’un punt de vista industrial.
En pocs anys, Aneto va passar de ser una petita empresa catalana a convertir-se en un dels principals fabricants de brous refrigerats de l’Estat, amb presència també en diversos mercats internacionals. Actualment la marca forma part del grup català Casa Tarradellas, però ha mantingut intacta la seva filosofia productiva.
8. La Piara: un paté convertit en icona
Hi ha marques que transcendeixen el producte que venen. La Piara és una d’elles. Durant dècades ha estat present en milions d’esmorzars i berenars, convertint-se en una de les marques alimentàries més reconegudes del país. Els seus orígens es remunten a Manlleu l’any 1923, on va començar elaborant patés i derivats carnis fins a especialitzar-se en un segment que acabaria dominant durant dècades. La popularitat de la marca va créixer gràcies a una combinació de qualitat, distribució i una publicitat molt efectiva, que va convertir el seu nom en sinònim de paté per a molts consumidors.
Actualment forma part del grup català Idilia Foods, hereu de l’antiga Nutrexpa, un dels grans noms de la indústria alimentària catalana. Tot i els canvis empresarials, La Piara continua ocupant una posició destacada als lineals dels supermercats i és una de les marques més reconegudes del sector.
9. Nocilla: la crema de cacau de moltes generacions
Per a molts infants dels anys setanta, vuitanta i noranta, berenar tenia un nom propi: Nocilla. Darrere d’una de les marques més famoses de l’alimentació hi ha una història empresarial profundament vinculada a Catalunya. Nocilla va ser creada per Nutrexpa, empresa fundada al barri de Gràcia de Barcelona el 1940 per les famílies Ferrero i Ventura. Inspirant-se en l’èxit de les cremes de cacau italianes, la companyia va desenvolupar una recepta pròpia adaptada als gustos del mercat català, convertint-la ràpidament en un fenomen de consum.
Després de la divisió de Nutrexpa el 2015, la marca va passar a formar part d’Idilia Foods, empresa també catalana, que continua impulsant-ne el creixement i la internacionalització. Avui Nocilla competeix amb grans multinacionals, però continua sent una de les marques alimentàries nascudes a Catalunya amb més notorietat entre els consumidors.
10. Titanlux: una marca convertida en sinònim de pintura
No passa sovint que el nom d’una marca acabi identificant tota una categoria de productes. Amb Titanlux ha passat exactament això. Per a moltes persones, pintar una paret continua sent, senzillament, “comprar Titanlux”, independentment de la marca que acabin adquirint. La història de l’empresa comença a principis del segle XX, quan es posa en marxa Industrias Titan a Barcelona. Amb el pas dels anys, la companyia es va especialitzar en pintures decoratives i industrials, convertint-se en una de les empreses més importants del sector a tot l’Estat. Actualment, el grup Titan manté una forta implantació industrial i exporta els seus productes a diversos països. Tot i aquesta dimensió internacional, molts consumidors desconeixen que una de les marques més emblemàtiques del món de la pintura va néixer a Catalunya.