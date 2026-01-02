Les primeres sessions borsàries del curs 2026 han servit a Grifols per ratificar un nou impuls cap als seus valors màxims anuals a la borsa. En un any, el passat, històricament fort per a la borsa espanyola, amb l’Ibex pujant prop d’un 50% fins a cims històrics, la multinacional catalana d’hemoderivats ha registrat un avenç molt més modest, inferior al 20%: va començar el passat gener als volts dels 9,5 euros l’acció, i tancava el desembre amb una alça reduïda en comparació amb el selectiu, per sota del 18%, amb 10,7 euros per títol just abans de la nit de Cap d’Any. Inversors i analistes miraven estranyats la cotització de la farmacèutica: en l’escala dels darrers mesos, estancada als volts dels 10 euros, mostrava un potencial de més d’un 50%, i els accionistes minoritaris calculaven que la cotització s’hauria d’haver disparat fins als 15 euros l’acció a partir dels resultats del tercer trimestre. Les alces promeses no es van materialitzar, en bona manera sota el pes d’una escletxa baixista que van obrir dos fons especuladors a principis del novembre. Tot plegat fins aquest divendres, que ha tancat amb un salt potent, pròxim al 4,7%, que l’ha deixat fregant els 11,2 euros l’acció. Amb aquesta nova valoració, la catalana deixa enrere les apostes contra ella, i es marca com a objectiu assaltar per fi el preu previ a la crisi provocada per l’informe de Gotham City Research, el gener del 2024.
Amb la pujada d’aquest divendres, Grifols tanca el gap baixista encetat el 3 de novembre, quan va lamentar una patacada pròxima a un euro per acció en només quatre sessions. El retrocés de la tardor va coincidir amb l’aflorament de dues posicions curtes rellevants per part de dos coneguts de la borsa de l’Estat: la londinenca Kintbury Capital i la novaiorquesa Millenium Management, que van apostar contra la cugatenca amb una posició del 0,82 i el 0,59%, respectivament. Des de l’aparició d’aquestes dues posicions contra el rendiment de la companyia, l’accionariat l’ha mirat amb sospites, atès que ja considerava que al nivell de llavors -11,105 euros- tenia un descompte important.
A més, des de llavors s’han succeït les “bones notícies” per a la catalana: l’autoritat farmacèutica nord-americana va aprovar a finals de desembre l’ús del seu medicament per a la manca de fibrinogen; i també l’ús pediàtric del tractament per al dèficit d’antitrombina. A Europa, Biotest també ha rebut la llum verda per vendre el producte a Alemanya, i l’AEM ha acceptat tota la cadena productiva de plasma a Egipte; una bossa de producte que, segons el president de l’Associació d’Accionistes Minoritaris de Grifols, Eduardo Breña, tindrà un efecte positiu “sobre el benefici i sobre el flux de caixa”, perquè contribuirà a rebaixar substancialment el cost de la principal matèria primera de l’empresa. I, tot i això, l’acció romania bloquejada per sota dels 11 euros, un “llast artificial del potencial en curt” dels títols, a ulls de l’AMG.
Amb la sortida del forat baixista, els analistes veuen camí per encarar una millora substancial en la cotització per començar el 2026. El bon comportament de la sessió l’ha portat a trencar el llindar de la mitjana dinàmica a llarg termini de la cotització, i es queda a només unes dècimes de trencar la resistència clau del 11,45 euros, coincidint amb les últimes xifres del passat mes d’octubre. Amb aquesta perspectiva, la immensa majoria dels analistes que estudien el rendiment de la catalana recomanen als seus clients adquirir-ne accions: dels 15 actius, 12 la veuen infravalorada; mentre que dos es mantenen neutrals, més escèptics respecte del seu potencial. Només el sempre extremadament crític equip d’anàlisi de Bankinter la veuen estimada per sobre de les seves possibilitats, i fa una recomanació de vendre més que solitària.
Pressió a la CNMV
La presència de posicions curtes a Grifols, amb l’actualitat corporativa a favor, aixeca sospites entre els inversors minoritaris, que veuen intencions ulteriors darrere de les apostes -cada cop més fora-senyades- contra la multinacional. Fins al punt que el president d’AMG ha insistit en les darreres setmanes que la Comissió Nacional del Mercat de Valors hauria d’investigar una possible manipulació de la cotització per part dels dos fons especuladors que van irrompre al novembre. De fet, avancen que es presentaria una petició davant el regulador borsari perquè analitzi a instància seva una possible “actuació concertada” contra el valor de la farmacèutica, “no sabem si amb ànim de destruir o que algú acumuli accions”. La relació dels menudistes de la multinacional d’hemoderivats amb la Comissió és ambivalent ja des de l’atac de Gotham, quan l’organisme que llavors presidia Rodrigo Buenaventura va mantenir oberta la cotització de Grifols enmig de caigudes de dos dígits malgrat l’ofensiva del fons de Daniel Yu. Llavors, la companyia va perdre prop d’un 20% del seu valor en només unes hores. Llavors, l’acusació era que la catalana “valia zero” per culpa del seu elevat endeutament, una afirmació que “no era certa ni de bon tros”.
Un curs d’estabilització
Si la CNMV aconsegueix netejar l’entorn de Grifols, l’accionariat espera que s’estabilitzi el capital, després d’anys de moltíssim volum negociat. El 2025 ja es va rebaixar la cadena de compres i vendes, amb una rebaixa del 57% del canvi de mans d’accions respecte del 2024, segons una anàlisi elaborada pel broker borsari Degiro. Tot i això, es va mantenir entre les firmes de l’Ibex amb més moviments a la propietat, juntament amb el Banc Santander, Repsol o Indra. Per a Breña, però, tot indica que el 2026 calmarà les aigües al voltant de la farmacèutica. En un moment en què molts sectors dins la borsa podrien haver tocat sostre –un exemple és la banca, que ha multiplicat per dos la seva valoració el 2025– molts inversors institucionals cercaran valors industrials segurs per garantir-se un creixement continuat. La indústria del medicament constava, de fet, entre les inversions més atractives per a la majoria de bancs d’inversió, tant estatals com internacionals, de cara al curs vinent; i Grifols hauria d’estar ben posicionada per aprofitar aquesta tendència, especialment mentre mantingui un potencial de revaloració com l’actual, superior al 30%. “Les rotacions de fons d’inversió d’SGIIC des de companyies amb rendibilitats gairebé esgotades afavoriran l’entrada de long investors a Grifols”, descrivia l’accionista en una recent publicació a la xarxa social X.