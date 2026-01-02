Més turistes estrangers i més despesa: Catalunya s’encamina cap a un any de rècord

Catalunya pot tancar l’any 2025 amb xifres rècord tant en l’arribada de turistes internacionals com en la despesa que fan al país. Segons les dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), fins al novembre gairebé 19,1 milions de turistes estrangers han visitat Catalunya, una xifra que suposa un augment interanual de l’1,02%, i a un mes de tancar l’any estadístic s’apropa al rècord històric del 2024, quan es van fregar els 20 milions d’euros. La despesa dels turistes internacionals també avança a bon ritme i en els onze primers mesos de l’any 2025 van gastar 23.456,26 milions, un 4,51% més, i suposa el 18,5% de la despesa total feta a l’estat.
Pel que fa al mes de novembre, el nombre de turistes internacionals que van visitar Catalunya va pujar a 1,27 milions, la millor dada de la sèrie històrica –que es remunta a l’any 2015– i encadena dos mesos consecutius amb increments. Enguany l’arribada de turistes estrangers ha canviat respecte d’anys anteriors i ha experimentat millors dades fora dels mesos d’estiu. De fet, i tal com ha estat habitual els últims anys, entre juliol i setembre s’han registrat pitjors estadístiques que abans de la pandèmia. En canvi, fora de la temporada d’estiu les xifres de deixen de créixer.
Així mateix, i continuant amb la dinàmica anual, els turistes estrangers que van viatjar a Catalunya el passat mes de novembre van gastar un 4,35% més que fa un any, amb una mitjana de 206 euros per persona i dia. La durada dels viatges també ha augmentat i va passar de 5,56 dies el 2024 a 5,59 el 2025, mentre que les pernoctacions van créixer un 1,75%, fins als 6,94 milions. En comparació amb la resta de territoris de l’Estat, Catalunya va ser el segon destí favorit dels turistes estrangers al novembre, amb el 22% del total, només per darrere de les illes Canàries (25,3%), que aprofiten el bon clima per liderar les estadístiques durant l’hivern. També va situar-se rere les Canàries en la despesa general, amb el 27,7% i 18,1%, respectivament.
El turisme estranger també bat rècords al conjunt de l’Estat
En el conjunt de l’Estat, l’arribada de turistes estrangers també bat rècords i fins al novembre s’han registrat 91,5 milions de viatgers, un 3,4% més que l’any passat, la xifra més elevada de la sèrie de l’Estadística de Moviments Turístics a les Fronteres (Frontur). Per territoris, Catalunya encapçala la llista amb 19,1 milions de turistes estrangers, seguida de les Illes Balears, amb 15,5 milions i un augment del 2,6%, i de les Illes Canàries, amb 14,2 milions i un increment del 3,4%.
Pel que fa al mes de novembre, el nombre de turistes internacionals es va situar en 5,8 milions, un 2,1% més que el mateix mes del 2024. Per nacionalitats, el Regne Unit és el principal mercat, amb poc més d’un milió de turistes i una pujada del 4,7% respecte al novembre de l’any passat, seguit de França (695.770 turistes, un 7,4% menys) i Alemanya (667.931 turistes, un 2,7% més). En l’acumulat de l’any, els països d’origen són els mateixos: el Regne Unit (18,2 milions, +3,9%), França (12,1 milions, -0,5%) i Alemanya (11,4 milions, +0,9%). La despesa total dels turistes estrangers que han visitat l’estat espanyol ascendeix a 126.707 milions, un 6,9% més.