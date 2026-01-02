Más turistas extranjeros y más gasto: Cataluña se acerca a un año récord

Cataluña puede cerrar el año 2025 con cifras récord tanto en la llegada de turistas internacionales como en el gasto que realizan en el país. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta noviembre casi 19,1 millones de turistas extranjeros han visitado Cataluña, una cifra que supone un aumento interanual del 1,02%, y a un mes de cerrar el año estadístico se acerca al récord histórico de 2024, cuando se rozaron los 20 millones de euros. El gasto de los turistas internacionales también avanza a buen ritmo y en los once primeros meses del año 2025 gastaron 23.456,26 millones, un 4,51% más, y supone el 18,5% del gasto total realizado en el estado.

En cuanto al mes de noviembre, el número de turistas internacionales que visitaron Cataluña subió a 1,27 millones, el mejor dato de la serie histórica –que se remonta al año 2015– y encadena dos meses consecutivos con incrementos. Este año la llegada de turistas extranjeros ha cambiado respecto a años anteriores y ha experimentado mejores datos fuera de los meses de verano. De hecho, y tal como ha sido habitual en los últimos años, entre julio y septiembre se han registrado peores estadísticas que antes de la pandemia. En cambio, fuera de la temporada de verano las cifras no dejan de crecer.

Asimismo, y continuando con la dinámica anual, los turistas extranjeros que viajaron a Cataluña el pasado mes de noviembre gastaron un 4,35% más que hace un año, con un promedio de 206 euros por persona y día. La duración de los viajes también ha aumentado y pasó de 5,56 días en 2024 a 5,59 en 2025, mientras que las pernoctaciones crecieron un 1,75%, hasta los 6,94 millones. En comparación con el resto de territorios del Estado, Cataluña fue el segundo destino favorito de los turistas extranjeros en noviembre, con el 22% del total, solo por detrás de las Islas Canarias (25,3%), que aprovechan el buen clima para liderar las estadísticas durante el invierno. También se situó tras las Canarias en el gasto general, con el 27,7% y 18,1%, respectivamente.