Cataluña vio de nuevo un crecimiento en la llegada de turistas internacionales tras encadenar tres meses de caídas. De esta manera, el número de visitantes al país aumentó un 9,86% respecto al mismo mes de 2024, hasta los 1.974.478 turistas, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. De esta manera, el acumulado de los diez primeros meses del año se sitúa en 17.790.432 personas que han visitado Cataluña, acercándose al máximo de casi 20 millones registrado a finales de 2024.

No te lo puedes perder Unió de Pagesos constata una caída del precio del cerdo por la PPA

Con estos datos, Cataluña ha visto el mejor décimo mes del año de la serie histórica, que recoge datos desde 2015. Además, el país fue el destino preferido de los visitantes extranjeros durante el mes de octubre en el conjunto del Estado, ya que dos de cada diez optaron por visitar Cataluña.

En cuanto a las pernoctaciones, estas también aumentaron en el mes de octubre, cambiando la tendencia negativa que se encadenaba desde hace cinco meses. En este sentido, las pernoctaciones aumentaron un 13,13% respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 10.908.760. Un récord mensual de noches y que supera por primera vez los 10 millones. De esta manera, la duración media de los viajes de los turistas internacionales durante el mes de octubre fue de 5,64 días, lo que supone un ligero aumento por encima de los 5,24 de hace un año.

Cataluña concentra la mayor parte del gasto en todo el estado

En el acumulado del año, Cataluña continúa aumentando el número de visitantes, que ya se encuentra por encima de los 17 millones de personas y se acerca al récord que se registró en 2024, cuando hubo más de 19 millones de turistas.

Una multitud de turistas en el centro de Barcelona / ACN

En el conjunto del estado español, el número de visitantes internacionales creció un 3,5% hasta los 85,7 millones de turistas. Cataluña concentró el 19,3% del total del gasto de los visitantes en el estado, por delante de las islas Baleares, que representaron el 16,4%, y Andalucía, el 15,9%.

Los habitantes del Reino Unido fueron el principal emisor, con más de 1,8 millones; seguido de Alemania, con 1,3 millones y Francia, con 1,2 millones. En cuanto al ciudadano de Estados Unidos, se incrementó un 11,9%, hasta 475.093. Entre enero y octubre hubo 85,7 millones de euros, un 3,5% más en comparación con hace un año.