L’arribada de turistes estrangers que van arribar al setembre a Catalunya al setembre es va reduir un 1,36% en comparació amb el mateix mes de l’any passat, situant-se en 2.020.003, segons les dades provisionals que ha publicat l’Institut Nacional d’Estadística (INE) aquest divendres, encadenant tres mesos consecutius de caigudes, una situació que no es produïa des de l’inici de la pandèmia.
Més concretament, al juliol va caure un 1,16% i un 4,34% a l’agost, provocant el segon pitjor estiu de la història, amb dades des de l’octubre de 2015 i sense comptar l’època de Covid-19, amb un total de 6.559.377 visitants estrangers.
Dels primers nou mesos del 2025, s’han notificat variacions interanuals negatives en quatre d’aquests. A més dels tres mesos d’estiu, el mes de maig va veure una caiguda del 5,55%.
Pel que fa a la despesa diària per persona, aquesta va pujar un 9,87% comparat amb el mateix mes de l’any anterior, fins als 238 euros.
En l’acumulat de l’any, Catalunya registra una xifra rècord de visitants
Per altra banda, les pernoctacions van disminuir un 5,71% el mes de setembre comparat amb el mateix període del 2024, fins a les 10.836.897. En aquest sentit, aquesta xifra també va sumar cinc mesos de descensos interanuals consecutius.
Malgrat enllaçar tres mesos de caigudes, l’arribada de visitants estrangers va augmentar un 0,2% en l’acumulat de gener a setembre. En total, van visitar Catalunya 15.810.954 persones, el que suposa mantenir-se en xifres rècord en aquest 2025. De fet, Catalunya va ser el destí preferit de l’Estat fins al novè mes de l’any, per davant de les Illes Balears amb 13,7 milions, on el nombre de visitants va augmentar un 3%, i Andalusia amb 11,5 milions, un 7,3% més que l’any anterior.
En el conjunt de l’estat espanyol van arribar un total de 9,7 milions estrangers al setembre, un 0,8% més que el mateix mes del 2024. En l’acumulat de l’any, l’Estat va assolir la xifra més alta de la història amb prop de 76,5 milions de persones, un increment del 3,5% respecte a l’any anterior.