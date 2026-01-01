El Tribunal de Comptes apunta contra empreses estatals per la selecció i sou de directius

El Tribunal de Comptes arrenca el nou any amb força apuntant contra diverses empreses públiques espanyoles per la selecció i sou dels seus directius. En concret, l’òrgan administratiu ha identificat fins a nou companyies estatals que no justifiquen en els nomenaments del seu personal directiu la idoneïtat o els mèrits acumulats per a exercir a aquestes posicions. Totes les firmes pertanyen al Grup Patrimoni, que depèn del Ministeri d’Hisenda i integra principalment un conjunt heterogeni d’empreses públiques enquadrades en sectors no industrials, que operen com a instruments flexibles en l’execució de polítiques públiques singulars, o com a eines al servei de les polítiques dels departaments als quals estiguin funcionalment adscrites.
L’organisme fiscalitzador basa la seva denúncia en un informe de fiscalització de l’àrea de recursos humans que va dur a terme entre els exercicis 2016 i 2017, fruit del qual van sortir una quinzena de recomanacions per aquestes companyies en qüestió. Les nou firmes assenyalades ara són les que no han complert en aquesta dècada les directrius apuntades pel tribunal. En el seu informe, la institució presidida per Enriqueta Chicano indica que “un nombre significatiu de recomanacions continua sense haver-se complert”, encara que el 36% d’aquestes sí que s’han aplicat de manera total o substancialment. Els apartats amb un percentatge més elevat d’incompliment són tant els sistemes retributius com els processos selectius “per la falta de criteris homogenis i garanties de concurrència i transparència”.
En aquest sentit, una de les recomanacions formulades per l’organisme i acordada en la Comissió Mixta (Congrés i Senat) per a les relacions amb el Tribunal de Comptes és que les designacions i els cessaments del personal directiu s’acompanyin d’una motivació que justifiqui el nomenament o el cessament, així com dels mèrits dels candidats designats i de la seva idoneïtat per a l’acompliment del lloc.
Llistat de companyies assenyalades
Si entrem en detall a les empreses assenyalades per l’organisme fiscalitzador, trobem algunes com Paradores, Loterías y Apuestas del Estado, Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica (Senasa) o Acción Cultural Española. També apareixen en aquest llistat l’empresa Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Iepse) i la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (Secegsa).