Catalunya va tancar el 2025 del sector automobilístic amb un total 136.142 matriculacions de turismes, una xifra que suposa un augment de l’11,8% respecte el 2024. On es va produir un augment considerable va ser en el mercat dels models elèctrics, mercat en el qual es van vendre un total de 33.309 unitats, la qual cosa suposa un increment del 77,52% en comparació amb el 2025.
Les bones xifres del sector automobilístic a Catalunya, ja que va concentrar l’11,9% de les vendes de tot l’Estat espanyol, fan que el país se situï com el segon territori amb més vendes de l’Estat espanyol només superat per Madrid amb un 42,9%, segons les dades de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac).
El mercat català també va tenir un pes destacat en el mercat dels híbrids no endollables; espai en el qual Catalunya va acumular un total de 58.799 matriculacions, suposant un augment del 18,1% respecte el 2024 i representant el 12% de les matriculacions de l’Estat espanyol. Per la seva banda els vehicles de gas a Catalunya també van augmentar durant el 2025. En tota es van registrar 7.669 unitats d’aquest tipus de vehicles, xifra que va representar un augment del 67,7%.
Els vehicles elèctrics, un pal de paller
Les dades recollides per l’Anfac mostren que els turismes elèctrics comencen a ser un pal de paller del mercat automobilístic no només a Catalunya sinó també a l’Estat espanyol. Respecte del 2024 els elèctrics van representar el 66,8% de les vendes a l’Estat espanyol, un augment de les vendes que va en detriment dels vehicles de gasolina i els dièsel, amb un 27,7% i 55% menys de matriculacions.
Per la seva banda els SUV també han gaudit d’un excel·lent 2025 confirmant la seva dominància del mercat. Aquest tipus de vehicles van liderar les matriculacions amb un 37,4% del total de l’Estat espanyol i un augment respecte el 2024 del 22,9%. Els utilitaris i les gammes més petites dels SUV van ser els altres tipus de vehicle que van copsar el podi durant el 2025 amb el 19,4% i el 19,1% de les vendes de l’Estat, respectivament.
Pel que fa a les marques els gegants automobilístics com Toyota, Renault i Volkswagen segueixen copant gran part del parc automobilístic amb els models de Dacia Sandero, el Renault Clio o MG ZS com els més venuts. Per la seva banda, Seat -lligada històricament a Catalunya- queda relegada a una cinquena posició entre els líders del sector i ho fa gràcies al model Seat Ibiza com la nau insígnia de l’empresa.