Cataluña cerró 2025 en el sector automovilístico con un total de 136.142 matriculaciones de turismos, una cifra que supone un aumento del 11,8% respecto a 2024. Donde se produjo un aumento considerable fue en el mercado de los modelos eléctricos, mercado en el que se vendieron un total de 33.309 unidades, lo que representa un incremento del 77,52% en comparación con 2025.

Las buenas cifras del sector automovilístico en Cataluña, ya que concentró el 11,9% de las ventas de todo el Estado español, hacen que el país se sitúe como el segundo territorio con más ventas del Estado español, solo superado por Madrid con un 42,9%, según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

El mercado catalán también tuvo un peso destacado en el mercado de los híbridos no enchufables; espacio en el que Cataluña acumuló un total de 58.799 matriculaciones, suponiendo un aumento del 18,1% respecto a 2024 y representando el 12% de las matriculaciones del Estado español. Por su parte, los vehículos de gas en Cataluña también aumentaron durante 2025. En total se registraron 7.669 unidades de este tipo de vehículos, cifra que representó un aumento del 67,7%.

Un aparcamiento con cargadores para vehículos eléctricos / EP

Los vehículos eléctricos, un pilar fundamental

Los datos recogidos por Anfac muestran que los turismos eléctricos comienzan a ser un pilar fundamental del mercado automovilístico no solo en Cataluña sino también en el Estado español. Respecto a 2024, los eléctricos representaron el 66,8% de las ventas en el Estado español, un aumento de las ventas que va en detrimento de los vehículos de gasolina y diésel, con un 27,7% y 55% menos de matriculaciones.

Por su parte, los SUV también han disfrutado de un excelente 2025 confirmando su dominio del mercado. Este tipo de vehículos lideró las matriculaciones con un 37,4% del total del Estado español y un aumento respecto a 2024 del 22,9%. Los utilitarios y las gamas más pequeñas de los SUV fueron los otros tipos de vehículo que acapararon el podio durante 2025 con el 19,4% y el 19,1% de las ventas del Estado, respectivamente.

En cuanto a las marcas, los gigantes automovilísticos como Toyota, Renault y Volkswagen siguen acaparando gran parte del parque automovilístico con los modelos de Dacia Sandero, el Renault Clio o MG ZS como los más vendidos. Por su parte, Seat -ligada históricamente a Cataluña- queda relegada a una quinta posición entre los líderes del sector y lo hace gracias al modelo Seat Ibiza como la nave insignia de la empresa.