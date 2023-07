Adeu a l’aplicació catalana que li feia la competència a Bizum

L’aplicació Verse tancarà el pròxim 13 de setembre. La companyia catalana que va néixer a Barcelona per fer-li la competència a Bizum no ha aconseguit un posicionament estable per continuar donant servei als seus usuaris. Així ho ha comunicat Verse i ha defensat que no troba una “ruta sostenible” per continuar creixent amb el negoci. L’aplicació mòbil, a part de deixar fer transferències a altres dispositius, té un moneder on es guarden els diners per, posteriorment, ser enviats. És per això que ara els clients tindran un mes per retirar els seus diners de dins de l’aplicació.

Fundada a Barcelona, l’app mòbil permet pagaments entre contactes i era la principal competidora de Bizum. La companyia ha detallat que tots els comptes es desactivaran arran del tancament i per aquest motiu ha recomanat als clients que abans retirin els diners que tenen a l’app. Tot i que a partir del 13 de setembre Verse diu que encara es podran fer gestions, ha avançat que seran “significativament més lentes” perquè no es podrà accedir a l’aplicació i tot s’haurà de fer de manera manual. La companyia ha habilitat un telèfon pels usuaris afectats. D’aquesta manera, Verse vol donar l’atenció necessària a tots els seus usuaris abans del tancament definitiu.

Gairebé una dècada de feina

L’aplicació va ser fundada a finals del 2015 per tres joves barcelonins: Borja Rossell, Alex Lopera i Dario Nieuwenhuis. L’objectiu de la creació de la companyia fou entrar al mercat a competir amb Bizum, l’aplicació actual de transferències de pagaments instantànies per excel·lència. Tot i que la companyia té presència en diversos països de la Unió Europea, no ha pogut continuar amb el seu negoci. Verse no ha fet declaracions concretes sobre el perquè del cessament de l’activitat, però tot apunta que, finalment, l’empresa catalana no ha pogut fer-se amb suficient mercat per competir contra Bizum.