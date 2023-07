Adiós a la aplicación catalana que le hacía la competencia a Bizum

La aplicación Verse cerrará el próximo 13 de septiembre. La compañía catalana que nació en Barcelona para hacerle la competencia a Bizum no ha conseguido un posicionamiento estable para continuar dando servicio a sus usuarios. Así lo ha comunicado Verse y ha defendido que no encuentra una «ruta sostenible» para continuar creciendo con el negocio. La aplicación móvil, aparte de dejar hacer transferencias a otros dispositivos, tiene un monedero donde se guardan el dinero por, posteriormente, ser enviados. Es por eso que ahora los clientes tendrán un mes para retirar su dinero de dentro de la aplicación.

Fundada en Barcelona, la app móvil permite pagos entre contactos y era la principal competidora de Bizum. La compañía ha detallado que todas las cuentas se desactivarán a raíz del cierre y por este motivo ha recomendado a los clientes que antes retiren el dinero que tienen a la app. A pesar de que a partir del 13 de septiembre Verse dice que todavía se podrán hacer gestiones, ha avanzado que serán «significativamente más lentas» porque no se podrá acceder a la aplicación y todo se tendrá que hacer de manera manual. La compañía ha habilitado un teléfono por los usuarios afectados. De este modo, Verse quiere dar la atención necesaria a todos sus usuarios antes del cierre definitivo.

Casi una década de trabajo

La aplicación fue fundada a finales del 2015 por tres jóvenes barceloneses: Borja Rossell, Alex Lopera y Dario Nieuwenhuis. El objetivo de la creación de la compañía fue entrar al mercado a competir con Bizum, la aplicación actual de transferencias de pagos instantáneas por excelencia. A pesar de que la compañía tiene presencia en varios países de la Unión Europea, no ha podido continuar con su negocio. Verse no ha hecho declaraciones concretas sobre el porqué del cese de la actividad, pero todo apunta que, finalmente, la empresa catalana no ha podido hacerse con suficiente mercado para competir contra Bizum.