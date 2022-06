Macron perd la majoria absoluta a França

Les primeres projeccions de la segona volta de les eleccions legislatives franceses atorguen a la coalició Ensemble ! que fa costat al president Emmanuel Macron un total de 218 escons, lluny dels 289 necessaris per a la majoria absoluta. La segona força política seria així la Nova Unió Popular Ecològica i Social (Nupes), que aconseguiria 156 seients, mentre que la ultradretana Agrupació Nacional es quedaria 89 escons. El partit conservador Els Republicans i els seus aliats obtindrien 78 llocs.

Jean-Luc Melenchon, candidat del partit Nupes en les eleccions del parlament francès / EP

Les eleccions franceses estan canviat les regles del joc per Macron i lluny de posicionar-se en la majoria absoluta amb el seu partit, sembla que haurà de pactar amb el ja reconegut partit Nupes, que lidera Jean-Luc Mélenchon. d’aquesta manera el ja escollit president de França es veuria obligat a fer un govern de consens, ja que tot apunta a que no aconseguirà la majoria a la cambra. Tot i això, aquestes projeccions es basen en recomptes inicials d’una mostra de col·legis electorals de França seleccionats per la seva representativitat i proporcionen xifres més precises que les enquestes, falta veure el resultat final per acabar de treure’n l’entrellat.

Le Pen cau, però encara és significativa

La lider ultradretana Marine Le Pen i el seu partit Agrupació Nacional no tenen els escons necessaris per enfrontar-se a Macron, però si que podrien fer d’oposició important. D’aquesta manera, Macron es troba en una creuada on necessita la majoria absoluta perquè sinó els altres dos grans partits i ell hauran de pactar totes les decisions del govern francès. Segons ha explicat el diari Le Figaro, Ensamble ! aconseguiria entre 210 i 250 seients, Nupes entre 150 i 180 per a Nupes i Agrupació Nacional (Le Pen) entre 80 i 100. Pel que fa a l’opinió d’aquest mateix diari francès, que els republicans de Mélenchon hagin aconseguit posicionar-se tant bé és “un revés històric per Macron”.