El famosíssim actor espanyol que ara es guanya la vida com a cambrer

Aquí no hay quien viva va marcar tota una generació, una sèrie summament exitosa que va convertir aquest tipus de comèdia en la base de moltes posteriors. Neox i Netflix encara l’emeten i són centenars de milers els teleespectadors que continuen enganxats a les aventures dels veïns d’una de les comunitats més esbojarrades. La gran majoria dels seus actors van marxar a la competència quan va començar La que se avecina, la còpia que van crear a Telecinco. Dels altres, en canvi, s’han anat sabent cada vegada menys coses.

Entre la plantilla d’actors i actrius que tenien papers a la primera, també hi ha hagut persones que van decidir abandonar el món de la interpretació quan van decidir cancel·lar la sèrie. Alguns van fer el canvi de vida abans o una mica després, com és el cas d’Eduardo García. L’actor interpretava el paper del fill petit dels Cuesta a Aquí no hay quien viva, on el vèiem amb els cabells més llargs i una mica de sobrepès. Quan va començar a aparèixer a La que se avecina ja mostrava els primers senyals del gran canvi físic que experimentaria més endavant, quan va deixar la sèrie i també la televisió.

Edu García va deixar la televisió per intentar provar sort en la música

El jove, conegut per la seva icònica frase “Bueno… pero tranquilita, eh” va intentar fer-se un nom en el món de la música. Va arribar a gravar un videoclip, de fet, però en ell se’l veia consumint drogues i Youtube va esborrar-li el vídeo. Després d’una època molt tèrbola amb problemes de drogoaddicció, sembla que el jove s’ha estabilitzat i ara té una feina estable. S’ha traslladat a viure a Toledo, ciutat en què estaria treballant de cambrer en un bar segons revela La información.

Un canvi de vida radical que arriba després d’una altra renovació profunda que demostra que continua sense ganes de tornar a provar sort en el món de la televisió, malgrat haver tingut una època de bastanta popularitat en què era molt reconegut.