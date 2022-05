Tamara Gorro explica els veritables motius de la seva separació d’Ezequiel

És públic que Tamara Gorro està travessant un dels pitjors moments de la seva vida. Pateix una depressió i a començaments d’any ella mateixa va anunciar la ruptura amb el seu marit, Ezequiel Garay. Ara, la influencer està intentant recuperar la seva vida i una bona manera de posar-ho en ordre tot i d’evitar més especulacions és fent front a la veritat que exposa en el seu llibre ‘Cuando el corazón llora’.

Segons recull ‘Outdoor‘, Tamara ha abordat tota la veritat sobre la seva ruptura amb Ezequiel Garay. Si ja havia donat pistes del problema que la va separar del futbolista, ara la influencer ha aprofundit més en això, recalcant que no va ser un, sinó diversos factors els que els van allunyar irremeiablement.

El primer d’ells va ser la mateixa feina d’Ezequiel. Si ells gaudien de tot el seu temps junts i s’adaptaven als canvis, va haver-hi un moment, tal com ha confessat Tamara, que a ella se li va fer més complicat. A les pàgines del seu llibre parla del primer destí al qual van viatjar i que, malgrat ser Portugal, que estava prop d’Espanya, el fet d’estar lluny del seu país, “a la llarga” li va començar a afectar.

Tamara ha admès que ella sempre va dir que seguiria els passos del seu marit, però que aquella inestabilitat i canvis, se li van anar fent més durs. Tant és així que va intentar mantenir el seu ritme de presentadora en diversos programes de televisió d’Espanya mentre després anavaa veure’l. “Sabia que això tindria conseqüències“, ha reconegut del que va ser un moment d’estrès que després va passar a ser tristesa.

Tamara Gorro i Ezequiel Garay – Europa Press

Aquesta va venir quan van voler ser pares i la cerca de Shaila es va convertir en un autèntic “malson”. La frustració per voler convertir-se en mare i sentir que aquest somni no arribava després de les 18 vegades que ho va intentar a través de mètodes de reproducció assistida, va sumir a la influencer en un de les pitjors etapes de la seva vida.

“No em donava suport”

Finalment, la parella va aconseguir tenir a la seva desitjada filla i per a ells va ser un moment d'”il·lusió”, de tornar a connectar i d’aprendre. No obstant això, el desig de Tamara Gorro de tornar a ser mare i la negativa al principi de Garay els van tornar a distanciar: “No em donava suport, no volia per dos motius: ni volia més fills, ni molt menys que jo passés de nou per tot el que vaig passar amb la meva nena“, ha relatat la influencer.

La seva relació ha anat canviant a mesura que també ho han fet ells, però en els últims anys la depressió de la influencer també els ha afectat de manera directa. Malgrat tot això, es continuen estimant i el que més desitgen és el bé l’u de l’altre pels seus fills i per tot l’amor que sempre s’han donat.