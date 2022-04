Rocío Flores, traïda pel xicot: entrevista bomba de l’amant

Més problemes per a Rocío Flores. La filla d’Antonio David Flores està de baixa en patir molt de dolor durant el postoperatori que travessa. La jove va sotmetre’s a una liposucció la setmana passada i sembla que no s’esperava que la recuperació fes tant de mal, ja que ha hagut de suspendre les seves aparicions televisives. Doncs bé, la revista Lecturas publica avui una entrevista que la forçarà a abandonar el descans i tornar a la petita pantalla aviat. Per què? Han entrevistat Laura Gutiérrez Mérida, una dona que s’atreveix a donar la cara i confessar que ha estat l’amant del xicot de Rocío durant més de sis mesos.

“Manuel li va ser infidel a Rocío amb mi. Tinc totes les proves que ho demostren. Hem estat junts durant sis mesos, fins al passat mes de juny més o menys. Parlàvem molt i quedàvem. Manuel volia que mentís i li digués a Rocío que ell i jo no havíem tingut res. La veritat, però, és que manteníem relacions sexuals i, fins i tot, vam fer-ho en el llit que comparteix amb Rocío. Jo tenia por a què ella hi trobés algun pèl meu”, reconeix en la seva primera entrevista.

La noia assegura tenir àudios, fotos i converses amb el jove; una defensa que deixa caure abans que l’acusin de mentir. La part més impactant de l’entrevista arriba quan treu a la llum que està convençuda que Manuel ha utilitzat a Rocío Flores per guanyar repercussió mediàtica: “A ell no li venia de gust estar amb ella. No la suportava“.

Parla l’amant del xicot de Rocío Flores | Lecturas

Amb aquesta entrevista, es confirma el rumor que envoltava Rocío i el seu xicot. Deien que ell li havia estat infidel i que per això havien trencat la relació fa uns mesos. El problema és que les darreres fotografies que s’havien publicat feien entendre que havien tornat i que s’estaven donant una segona oportunitat. Aquesta entrevista podria donar ales a la filla de Rocío Carrasco per tornar a tallar amb ell, així que caldrà esperar a la seva reaparició a El Programa de Ana Rosa per saber com acaba aquesta història de banyes i traïció.