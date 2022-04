Rocío Flores aclareix com es troba el seu pare: “Està bloquejat”

La sobtada i inesperada ruptura d’Antonio David Flores i Marta Riesco encara porta cua. Se sap que va ser la periodista qui va decidir trencar la relació quan ell va rebutjar anar a la seva festa d’aniversari. Però poc se sap de com es troba l’exguàrdia civil. Tot i així, la seva filla Rocío Flores ha parlat sobre l’estat anímic del seu pare a ‘El Programa de Ana Rosa’, on treballa com a tertuliana: “Fa temps vaig decidir mantenir-me al marge de tot, però evidentment és el meu pare, la meva casa, i la veritat és que no veig bé a ningú. I a ell tampoc el veig bé”, ha començat dient.

Antonio David Flores – Europa Press

A més, ha reconegut que “ell no vol parlar de res amb ningú. Està bloquejat. O és el que jo percebo”. “Això és un una història d’un matrimoni i de Marta. Jo no m’hi puc ficar, així que seran ells els qui hauran d’aclarir-ho tot”, ha defensat Rocío. Preguntada pel motiu pel qual Antonio David no li agafa el telèfon a Marta, ha respost: “Està bloquejat. I vaig ser jo la que li vaig dir a Marta que estava bloquejat. Jo no he trucat a Marta, que tampoc tindria cap problema en dir-ho ni en fer-ho, però jo no soc una mala persona i si a mi em truca algú, jo agafo el telèfon”.

“Vaig tenir una conversa amb ella dient-li que ni tan sols jo tenia accés a ell. Que està bloquejat. És una situació molt díficil per a tots, i el que jo sé és que bé no està”, ha reconegut Rocío Flores. “I vull demanar que em deixen fora de tota aquesta història, que jo no tinc res a veure en res. L’únic que he fet és preocupar-me perquè tothom estigués bé i que es patís el mínim possible”, ha insistit.

Marta Riesco i Antonio David Flores – Telecinco

“Jo ja he dit en diverses ocasions que tot porta el seu temps. Al principi em preguntaven per Marta i jo deia que en aquell moment estava distant, però el temps passa, i ja he acceptat la situació que hi havia de la millor manera que he pogut, amb els meus defectes i les meves virtuts”, ha conclòs Rocío Flores.